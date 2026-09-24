Ζήσης: «Μου αρέσει ότι η ομάδα ήδη αποκτά συνήθειες»

Ο Νίκος Ζήσης στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στο διάστημα της προετοιμασίας και στη συνοχή που εμφανίζει.

Για τον Θεσσαλονικιό Νίκο Ζήση, η άλλη όψη του Αλεξανδρείου και η τοποθέτηση κερκίδας εκεί που βρίσκεται το βοηθητικό γήπεδο, σχημάτισε μια νέα εικόνα. «Για μας που γνωρίζουμε χρόνια το Παλέ, είναι ευδιάκριτες οι αλλαγές, κυρίως στην εξέδρα. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθούμε κι εμείς μέσα από την καθημερινότητα αλλά και ο κόσμος της ομάδας», είπε στη media day της ΚΑΕ Άρης και ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη ο οποίος μίλησε για τις εισηγήσεις που υλοποιήθηκαν.

«Για κάθε GM είναι σημαντικό να ακούει τον προπονητή του ότι πετύχαμε να φέρουμε τους παίκτες που ήταν οι βασικές επιλογές του κι αυτά που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Βασίλη. Ήδη είμαστε ευχαριστημένοι μ’ αυτό που βλέπουμε τις πρώτες είκοσι ημέρες συνυπολογίζοντας ότι έλειπαν πολλοί παίκτες στις εθνικές ομάδες και ο κόουτς έλειπε επίσης… Έχοντας παίξει έξι φιλικά παιχνίδια και κυρίως, έχοντας κάνει λίγες προπονήσεις όλοι μαζί θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο για την εποχή. Φυσικά έχουμε δουλειά μπροστά μας. Τώρα ξεκινούν τα επίσημα παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε μέσα από αυτά. Φυσικά ο πήχης είναι ψηλά. Δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ομάδα έχει δυνατότητες κι έκανε μεγάλη επένδυση. Ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος αλλά θεωρώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι καλύτερη κάθε εβδομάδα και μήνα, γνωρίζοντας τον Βασίλη. Αυτό είναι το σημαντικότερο μέσα στη σεζόν με σκοπό να είσαι πανέτοιμος όταν θα αρχίσουν τα παιχνίδια που κρίνουν τη σεζόν, μετά τον Φεβρουάριο».

Ο Νίκος Ζήσης αναφέρθηκε στη σχέση ομάδας-κόσμου, όπως αυτή αποτυπώθηκε και στο πρόσφατο τουρνουά (σ. σ. Μαυροσκούφεια). «Είμαστε μαθημένοι στην πίεση από τότε που ήμασταν παίκτες. Οι προσδοκίες του κόσμου είναι μεγάλες. Μου έκανε εντύπωση ακόμη και στα Μαυροσκούφεια γιατί ο κόσμος ήταν πολύ ένθερμος. Αδημονεί να δει την ομάδα στα επίσημα παιχνίδια. Πίεση υπάρχει αλλά αυτή σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για να κάνεις τα πράγματα καλά. Το συμμεριζόμαστε, το ασπαζόμαστε, σίγουρα θα έρθουν και δύσκολες στιγμές αλλά εμείς αυτό που πλέον εστιάζουμε είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είδαμε καλά πράγματα και αδυναμίες, αυτό θέλαμε εξάλλου μέσα από τα φιλικά παιχνίδια. Παίξαμε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στο Βελιγράδι και μετά με μια ομάδα της GBL με συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού κι έπειτα μ΄ ένα από τα φαβορί για το Eurocup. Θεωρώ ότι κάναμε καλή προετοιμασία και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι».

Βασίλης Τολιόπουλος και Νένο Ντιμιτρίγεβιτς απουσίασαν από τη media day καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από ιώσεις. Ο GM του Άρη ρωτήθηκε για τον ρόλο των Ελλήνων παικτών. «Οι Έλληνες παίκτες έχουν τη δική τους αξία και στις κρίσιμες στιγμές της σεζόν είναι σημαντικό να τους έχεις γιατί θα βοηθήσουν και τους ξένους να καταλάβουν σε ποια ομάδα βρισκόμαστε. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τους παίκτες. Είμαι μια ομάδα 16 παικτών , όλοι θα χρειαστούν και ήδη διαχειριζόμαστε κάποια προβλήματα με ιώσεις και τραυματισμών. Μας αρέσει πολύ το γεγονός ότι η ομάδα ήδη αποκτά συνήθειες κι έχει συνοχή. Θα δούμε όμως πράγματα μόλις ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια», απάντησε.