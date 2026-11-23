GBL: ΜVP της αγωνιστικής ο φοβερός Μπάρτλεϊ
Η αλύγιστη ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών άντεξε στο Ιβανώφειο και με κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του, επικράτησε του Ηρακλή με 87-84 στην παράταση, κάνοντας άλλη μια ανατροπή μέσα σε λίγες μέρες.
Ο Franky B ήταν εκείνος που... κουβάλησε την ομάδα του στα κρίσιμα λεπτά, αφού κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου πέτυχε 10 σερί πόντους, δίνοντας ανάσα και ψυχολογία στην Ένωση.
Πάτησε για 44:06 στο παρκέ και τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους με 8/15 σουτ, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Παίκτης-ορχήστρα για την Ένωση που συνεχίζει από εκεί που το άφησε την περσινή σεζόν και αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.