O Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν απολαυστικός στη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή και αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής.

Η αλύγιστη ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών άντεξε στο Ιβανώφειο και με κορυφαίο τον Μπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του, επικράτησε του Ηρακλή με 87-84 στην παράταση, κάνοντας άλλη μια ανατροπή μέσα σε λίγες μέρες.

Ο Franky B ήταν εκείνος που... κουβάλησε την ομάδα του στα κρίσιμα λεπτά, αφού κατά τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου πέτυχε 10 σερί πόντους, δίνοντας ανάσα και ψυχολογία στην Ένωση.

Πάτησε για 44:06 στο παρκέ και τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους με 8/15 σουτ, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και να αναδειχθεί MVP της αγωνιστικής.

Παίκτης-ορχήστρα για την Ένωση που συνεχίζει από εκεί που το άφησε την περσινή σεζόν και αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.