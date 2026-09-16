Η ΟΔΚΕ ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC, που αποτελεί έναν σημαντικό συμπαίκτη.

Σε μια σημαντική χορηγική συνεργασία προχώρησε η ΟΔΚΕ δίνοντας τα χέρια με την ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC. Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας προχωρά σε συμφωνίες που θα την ενδυναμώσουν και θα την καταστήσουν οικονομικά ισχυρή. Μάλιστα, αναμένεται σύντομα να υπάρξει ανακοίνωση και άλλης σημαντικής χορηγικής συνεργασίας.

Η ανακοίνωση της ΟΔΚΕ αναφέρει:

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας με την εταιρεία ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC.

Η συμφωνία που υπεγράφη τις προηγούμενες μέρες μεταξύ των εκπροσώπων των δύο πλευρών σηματοδοτεί μια νέα σελίδα με σημείο αναφοράς τη στήριξη κι ανάπτυξη της ελληνικής διαιτησίας καλαθοσφαίρισης. Το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει όπως, όλοι οι αξιολογημένοι διαιτητές φέρουν το λογότυπο της ΜΑΚΒΕΛ στην πίσω όψη της επίσημης φανέλας διαιτησίας κατά τη διάρκεια των αγώνων εθνικών κατηγοριών, αλλά κι οποιασδήποτε διοργάνωσης έχει χαρακτήρα εθνικής εμβέλειας (πχ τελικές φάσεις αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, φιλικούς αγώνες εθνικών ομάδων κλπ).

Η συνεργασία προβλέπει επίσης την προβολή της χορηγού εταιρείας από μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η Ο.Δ.Κ.Ε., καθώς και μέσω των επίσημων εκδηλώσεων που θα διοργανώνει η Ομοσπονδία.

Γνωρίζοντας από κοντά τους εκπροσώπους της εταιρείας ΜΑΚΒΕΛ - EURIMAC, διαπιστώσαμε πως τους χαρακτηρίζουν οι ίδιες αξίες με τους διαιτητές που εκπροσωπούμε, όπως η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη κι ο σεβασμός στους κανόνες και την ηθική.

Ελπίζουμε πως η συγκεκριμένη συνεργασία θα ευδοκιμήσει γι’ αρκετά χρόνια και πως θ’ αποβεί επωφελής για τις δύο πλευρές, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τους κοινούς μας στόχους».