Ηρακλής-Μπάλκαν 84-77: «Καθάρισε» με Λεκιού και Μέλβιν
Ο Ηρακλής παίζοντας εξαιρετικά στο τρίτο 10λεπτο κυριάρχησε (84-77) της Μπάλκαν στην πρεμιέρα του 33ου τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και πλέον ανανεώνει το ραντεβού του για την Τρίτη (22/9, 20:00) με αντίπαλο τη Μύκονο.
Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς με πρωταγωνιστές τους Τζέιλεν Λεκιού και Κλίβελαντ Μέλβιν μετά το πρώτο ημίχρονο επέβαλλαν τον ρυθμό τους και με το εντυπωσιακό 23-9 στο τέλος του τρίτου 10λεπτου μπόρεσαν να «χτίσουν» μια σημαντική διψήφια διαφορά (68-56 στο 30') και την διατήρησαν ως το τέλος της αναμέτρησης.
Η Μπάλκαν που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και είχε τον έλεγχο μ' ένα ισχνό προβάδισμα (26-27 στο 10' και 45-47 στο 20'), δυσκολεύτηκε πολύ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Αυτό μαρτυρά άλλωστε η συγκομιδή των 9 μόλις πόντων στην τρίτη περίοδο που τους κράτησε σε απόσταση από τον «γηραιό», ο οποίος με τους Λεκιού, Μέλβιν, Ντιαρά και Χόρχλερ έφτασε στη νίκη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-27, 45-47, 68-56, 84-77.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Λεκιού 22, Μέλβιν 16 (2/9 τριπ.), Στάιλς 8 (1/4 τριπ.), Χόρχλερ 13 (1/3 τριπ.), Ντιαρά 14 (1/2 τριπ.), Σλαφτσάκης 5, Σύλλας 4, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος.
ΜΠΑΛΚΑΝ (Κάραϊτσιτς): Οκουέρα 8 (1/4 τριπ.), Έντζ 2, Μπονίλα 8, Στοιμένοφ 3, Ντουκάς 6 (2/3 τριπ.), Ιβάνοβ 5 (1/3 τριπ.), ΜακΚόι 27 (2/5 τριπ.), Τσόμτσιε 13, Τοσκόφ 3 (1/1 τριπ.), Ντιμιτρόφ 2, Αλιπίεφ.
|Iraklis BC
|2FG
|3FG
|FT
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|Blocks
|Fouls
|PIR
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|Players
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|M/A
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|M/A
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|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|Fv
|Ag
|Cm
|Rv
|PIR
|0
|LECQUE, JALEN
|32:51
|22
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|14/16
|87.5%
|0
|4
|4
|4
|0
|3
|1
|0
|3
|9
|31
|1
|BALODIMOS, CHARALAMPOS
|DNP
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|MELVIN, CLEVELAND
|25:15
|16
|5/8
|62.5%
|2/9
|22.2%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|3
|STYLES, DONTREZ
|27:50
|8
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|3/3
|100%
|3
|3
|6
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|4
|13
|5
|HORCHLER, NOAH
|17:42
|13
|5/10
|50%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|0
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|9
|10
|DIARRA, HASSAN
|18:48
|14
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|5/5
|100%
|2
|1
|3
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|21
|13
|SLAFTSAKIS, DIAMANTIS
|21:02
|5
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|2
|5
|16
|SYLLAS, COLE-JOHN
|22:28
|4
|1/3
|33.3%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|3
|5
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|5
|19
|ARNOKOUROS, GIORGOS
|13:37
|2
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|56
|MASTROGIANNOPOULOS, SARANTIS
|20:27
|0
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|3
|-2
|77
|STAVRAKOPOULOS, SOTIRIS
|DNP
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team
|2
|3
|5
|0
|5
|TOTALS
|200:00
|84
|21/37
|56.8%
|5/23
|21.7%
|27/30
|90.0%
|15
|25
|40
|10
|5
|14
|3
|3
|20
|26
|94
Head coach: LUKIC, ZORAN
|Balkan Botevgrad
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|Blocks
|Fouls
|PIR
|#
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|M/A
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|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|Fv
|Ag
|Cm
|Rv
|PIR
|0
|OKWERA, DAVID
|24:40
|8
|2/3
|66.7%
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|2
|4
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|12
|1
|EDGE, DARNELL
|24:04
|2
|1/2
|50%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|0
|3
|0
|0
|1
|2
|2
|2
|BONILLA, GAEL
|18:41
|8
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|11
|3
|STOIMENOV, ALEKSANDAR
|10:06
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|1
|-1
|8
|DUCAS, ALEX
|21:35
|6
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|3
|10
|IVANOV, PAVLIN
|12:09
|5
|0/3
|0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|-3
|13
|MCCOY, JAVANTE
|34:46
|27
|8/14
|57.1%
|2/5
|40%
|5/5
|100%
|1
|3
|4
|1
|2
|2
|0
|1
|4
|4
|22
|14
|CHOMCHE, ULRICH
|20:37
|13
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|5/7
|71.4%
|3
|2
|5
|1
|0
|2
|1
|0
|2
|6
|19
|22
|TOSHKOV, KONSTANTIN
|12:45
|3
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|1
|-1
|33
|GROZEV, NIKOLAY
|DNP
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|DIMITROV, DIMITAR
|10:02
|2
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|3
|0
|0
|2
|1
|0
|35
|ALIPIEV, IVAN
|10:35
|0
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|44
|SOTIROV, MARTIN
|DNP
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77
|MELIKIAN, YURA
|DNP
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|91
|SPIROV, IVAN
|DNP
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team
|3
|3
|6
|2
|4
|TOTALS
|200:00
|77
|20/39
|51.3%
|7/23
|30.4%
|16/19
|84.2%
|11
|19
|30
|14
|4
|13
|3
|3
|26
|20
|68
Head coach: KARAICIC, BOGDAN
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