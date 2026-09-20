Ηρακλής-Μπάλκαν 84-77: «Καθάρισε» με Λεκιού και Μέλβιν

Ηρακλής-Μπάλκαν 84-77: «Καθάρισε» με Λεκιού και Μέλβιν

Γιάννης Πάλλας
Ηρακλής-Μπάλκαν 84-77: «Καθάρισε» με Λεκιού και Μέλβιν

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με τους Τζέιλεν Λεκιού και Κλίβελαντ Μέλβιν ο Ηρακλής επικράτησε (84-77) της Μπάλκαν στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

Ο Ηρακλής παίζοντας εξαιρετικά στο τρίτο 10λεπτο κυριάρχησε (84-77) της Μπάλκαν στην πρεμιέρα του 33ου τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και πλέον ανανεώνει το ραντεβού του για την Τρίτη (22/9, 20:00) με αντίπαλο τη Μύκονο.

Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς με πρωταγωνιστές τους Τζέιλεν Λεκιού και Κλίβελαντ Μέλβιν μετά το πρώτο ημίχρονο επέβαλλαν τον ρυθμό τους και με το εντυπωσιακό 23-9 στο τέλος του τρίτου 10λεπτου μπόρεσαν να «χτίσουν» μια σημαντική διψήφια διαφορά (68-56 στο 30') και την διατήρησαν ως το τέλος της αναμέτρησης.

Η Μπάλκαν που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και είχε τον έλεγχο μ' ένα ισχνό προβάδισμα (26-27 στο 10' και 45-47 στο 20'), δυσκολεύτηκε πολύ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Αυτό μαρτυρά άλλωστε η συγκομιδή των 9 μόλις πόντων στην τρίτη περίοδο που τους κράτησε σε απόσταση από τον «γηραιό», ο οποίος με τους Λεκιού, Μέλβιν, Ντιαρά και Χόρχλερ έφτασε στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-27, 45-47, 68-56, 84-77.

 

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Λεκιού 22, Μέλβιν 16 (2/9 τριπ.), Στάιλς 8 (1/4 τριπ.), Χόρχλερ 13 (1/3 τριπ.), Ντιαρά 14 (1/2 τριπ.), Σλαφτσάκης 5, Σύλλας 4, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος.

ΜΠΑΛΚΑΝ (Κάραϊτσιτς): Οκουέρα 8 (1/4 τριπ.), Έντζ 2, Μπονίλα 8, Στοιμένοφ 3, Ντουκάς 6 (2/3 τριπ.), Ιβάνοβ 5 (1/3 τριπ.), ΜακΚόι 27 (2/5 τριπ.), Τσόμτσιε 13, Τοσκόφ 3 (1/1 τριπ.), Ντιμιτρόφ 2, Αλιπίεφ.

Iraklis BC2FG3FGFTREBBlocksFoulsPIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFvAgCmRvPIR
0LECQUE, JALEN32:51224/580%0/00%14/1687.5%044403103931
1BALODIMOS, CHARALAMPOSDNP00/00%0/00%0/00%00000000000
2MELVIN, CLEVELAND25:15165/862.5%2/922.2%0/00%224100000112
3STYLES, DONTREZ27:5081/250%1/425%3/3100%336011102413
5HORCHLER, NOAH17:42135/1050%1/333.3%0/00%33600112219
10DIARRA, HASSAN18:48143/475%1/250%5/5100%213422002421
13SLAFTSAKIS, DIAMANTIS21:0251/250%0/00%3/3100%03300000425
16SYLLAS, COLE-JOHN22:2841/333.3%0/30%2/2100%35800001215
19ARNOKOUROS, GIORGOS13:3721/250%0/00%0/10%01101000310
56MASTROGIANNOPOULOS, SARANTIS20:2700/10%0/20%0/00%0001120023-2
77STAVRAKOPOULOS, SOTIRISDNP00/00%0/00%0/00%00000000000
Team23505
TOTALS200:008421/3756.8%5/2321.7%27/3090.0%1525401051433202694

Head coach: LUKIC, ZORAN

Balkan Botevgrad2FG3FGFTREBBlocksFoulsPIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFvAgCmRvPIR
0OKWERA, DAVID24:4082/366.7%1/425%1/1100%246101000212
1EDGE, DARNELL24:0421/250%0/30%0/00%01150300122
2BONILLA, GAEL18:4183/650%0/00%2/2100%112210111211
3STOIMENOV, ALEKSANDAR10:0631/333.3%0/00%1/250%0111000041-1
8DUCAS, ALEX21:3560/00%2/366.7%0/00%10100000303
10IVANOV, PAVLIN12:0950/30%1/333.3%2/2100%0000000131-3
13MCCOY, JAVANTE34:46278/1457.1%2/540%5/5100%134122014422
14CHOMCHE, ULRICH20:37134/580%0/00%5/771.4%325102102619
22TOSHKOV, KONSTANTIN12:4530/10%1/1100%0/00%0001000051-1
33GROZEV, NIKOLAYDNP00/00%0/00%0/00%00000000000
34DIMITROV, DIMITAR10:0221/250%0/10%0/00%02211300210
35ALIPIEV, IVAN10:3500/00%0/30%0/00%02210010100
44SOTIROV, MARTINDNP00/00%0/00%0/00%00000000000
77MELIKIAN, YURADNP00/00%0/00%0/00%00000000000
91SPIROV, IVANDNP00/00%0/00%0/00%00000000000
Team33624
TOTALS200:007720/3951.3%7/2330.4%16/1984.2%1119301441333262068

Head coach: KARAICIC, BOGDAN

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα