Με τους Τζέιλεν Λεκιού και Κλίβελαντ Μέλβιν ο Ηρακλής επικράτησε (84-77) της Μπάλκαν στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

Ο Ηρακλής παίζοντας εξαιρετικά στο τρίτο 10λεπτο κυριάρχησε (84-77) της Μπάλκαν στην πρεμιέρα του 33ου τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και πλέον ανανεώνει το ραντεβού του για την Τρίτη (22/9, 20:00) με αντίπαλο τη Μύκονο.

Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς με πρωταγωνιστές τους Τζέιλεν Λεκιού και Κλίβελαντ Μέλβιν μετά το πρώτο ημίχρονο επέβαλλαν τον ρυθμό τους και με το εντυπωσιακό 23-9 στο τέλος του τρίτου 10λεπτου μπόρεσαν να «χτίσουν» μια σημαντική διψήφια διαφορά (68-56 στο 30') και την διατήρησαν ως το τέλος της αναμέτρησης.

Η Μπάλκαν που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και είχε τον έλεγχο μ' ένα ισχνό προβάδισμα (26-27 στο 10' και 45-47 στο 20'), δυσκολεύτηκε πολύ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Αυτό μαρτυρά άλλωστε η συγκομιδή των 9 μόλις πόντων στην τρίτη περίοδο που τους κράτησε σε απόσταση από τον «γηραιό», ο οποίος με τους Λεκιού, Μέλβιν, Ντιαρά και Χόρχλερ έφτασε στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-27, 45-47, 68-56, 84-77.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Λεκιού 22, Μέλβιν 16 (2/9 τριπ.), Στάιλς 8 (1/4 τριπ.), Χόρχλερ 13 (1/3 τριπ.), Ντιαρά 14 (1/2 τριπ.), Σλαφτσάκης 5, Σύλλας 4, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος.

ΜΠΑΛΚΑΝ (Κάραϊτσιτς): Οκουέρα 8 (1/4 τριπ.), Έντζ 2, Μπονίλα 8, Στοιμένοφ 3, Ντουκάς 6 (2/3 τριπ.), Ιβάνοβ 5 (1/3 τριπ.), ΜακΚόι 27 (2/5 τριπ.), Τσόμτσιε 13, Τοσκόφ 3 (1/1 τριπ.), Ντιμιτρόφ 2, Αλιπίεφ.



Iraklis BC 2FG 3FG FT REB Blocks Fouls PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO Fv Ag Cm Rv PIR 0 LECQUE, JALEN 32:51 22 4/5 80% 0/0 0% 14/16 87.5% 0 4 4 4 0 3 1 0 3 9 31 1 BALODIMOS, CHARALAMPOS DNP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 MELVIN, CLEVELAND 25:15 16 5/8 62.5% 2/9 22.2% 0/0 0% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 12 3 STYLES, DONTREZ 27:50 8 1/2 50% 1/4 25% 3/3 100% 3 3 6 0 1 1 1 0 2 4 13 5 HORCHLER, NOAH 17:42 13 5/10 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 3 3 6 0 0 1 1 2 2 1 9 10 DIARRA, HASSAN 18:48 14 3/4 75% 1/2 50% 5/5 100% 2 1 3 4 2 2 0 0 2 4 21 13 SLAFTSAKIS, DIAMANTIS 21:02 5 1/2 50% 0/0 0% 3/3 100% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 2 5 16 SYLLAS, COLE-JOHN 22:28 4 1/3 33.3% 0/3 0% 2/2 100% 3 5 8 0 0 0 0 1 2 1 5 19 ARNOKOUROS, GIORGOS 13:37 2 1/2 50% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 56 MASTROGIANNOPOULOS, SARANTIS 20:27 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 3 -2 77 STAVRAKOPOULOS, SOTIRIS DNP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team 2 3 5 0 5 TOTALS 200:00 84 21/37 56.8% 5/23 21.7% 27/30 90.0% 15 25 40 10 5 14 3 3 20 26 94

Head coach: LUKIC, ZORAN

Balkan Botevgrad 2FG 3FG FT REB Blocks Fouls PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO Fv Ag Cm Rv PIR 0 OKWERA, DAVID 24:40 8 2/3 66.7% 1/4 25% 1/1 100% 2 4 6 1 0 1 0 0 0 2 12 1 EDGE, DARNELL 24:04 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 5 0 3 0 0 1 2 2 2 BONILLA, GAEL 18:41 8 3/6 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 2 1 0 1 1 1 2 11 3 STOIMENOV, ALEKSANDAR 10:06 3 1/3 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 -1 8 DUCAS, ALEX 21:35 6 0/0 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 10 IVANOV, PAVLIN 12:09 5 0/3 0% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 -3 13 MCCOY, JAVANTE 34:46 27 8/14 57.1% 2/5 40% 5/5 100% 1 3 4 1 2 2 0 1 4 4 22 14 CHOMCHE, ULRICH 20:37 13 4/5 80% 0/0 0% 5/7 71.4% 3 2 5 1 0 2 1 0 2 6 19 22 TOSHKOV, KONSTANTIN 12:45 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 -1 33 GROZEV, NIKOLAY DNP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 DIMITROV, DIMITAR 10:02 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 3 0 0 2 1 0 35 ALIPIEV, IVAN 10:35 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 44 SOTIROV, MARTIN DNP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 MELIKIAN, YURA DNP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 SPIROV, IVAN DNP 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team 3 3 6 2 4 TOTALS 200:00 77 20/39 51.3% 7/23 30.4% 16/19 84.2% 11 19 30 14 4 13 3 3 26 20 68

Head coach: KARAICIC, BOGDAN