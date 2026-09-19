Ηρακλής - Δόξα Λευκάδας 87-77: Φιλική νίκη του «γηραιού»
Ακόμα ένα φιλικό για τον Ηρακλή, που επικράτησε της Δόξας Λευκάδας με 87-77 στο κεκλεισμένων των θυρών «Ιβανώφειο».
Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, πραγματοποιώντας εξαιρετικό 4ο δεκάλεπτο μπόρεσε να κάνει την ανατροπή,... τρέχοντας επιμέρους σερί 13-0 το οποίο ήταν αρκετό για να κερδίσει στο φινάλε την αναμέτρηση.
Για τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Στάιλς, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 22 πόντους, ενώ 14π. πέτυχε ο Χόρχλερ.
Για τη Δόξα Λευκάδας, ο Τζόουνς ήταν πρώτος σκόρερ με 14π.
Οι «κυανόλευκοι» θα υποδεχθούν αύριο (20/09, 20:30) τη Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στο πλαίσιο της πρώτης μέρας του τουρνουά «Μαυροσκούφεια».
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 41-44, 68-65, 87-77
ΗΡΑΚΛΗΣ: (Ζόραν Λούκιτς): Λέκιου 4, Κουκ 2, Μέλβιν 14(2), Στάιλς 22(2), Χόρχλερ 14(2), Ντιάρα 3, Σλαφτσάκης 9, Σίλας 10(2), Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 7, Σταυρακόπουλος.
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Θόδωρος Τερζής): Τζόουνς14(4), Ρόμπινσον12, Harmon 13, Parrish 11(2), Τσαϊρέλης 6, Πουλιανίτης 6(2), Σαχπατζίδης 3(1), Χατζηνικόλας, Βησσαρίου, Σάρμα12.
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