Ηρακλής: Παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα
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Η ΚΑΕ Ηρακλής παρουσίασε την εντός έδρας φανέλα της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση ενόψει της ερχόμενης σεζόν, παρουσίασε η ΚΑΕ Ηρακλής.
Συγκεκριμένα η νέα φανέλα του «γηραιού» είναι γαλάζια και διαφέρει αρκετά από την περσινή, ενώ έχει και ρίγες πάνω.
Η ΚΑΕ Ηρακλής αναφέρει: «Η πόλη τη φόρεσε πρώτη...»
Δείτε τη φανέλα του Ηρακλή:
@Photo credits: fb_iraklsibc
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