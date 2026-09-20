Η ΚΑΕ Ηρακλής παρουσίασε την εντός έδρας φανέλα της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση ενόψει της ερχόμενης σεζόν, παρουσίασε η ΚΑΕ Ηρακλής.

Συγκεκριμένα η νέα φανέλα του «γηραιού» είναι γαλάζια και διαφέρει αρκετά από την περσινή, ενώ έχει και ρίγες πάνω.

Η ΚΑΕ Ηρακλής αναφέρει: «Η πόλη τη φόρεσε πρώτη...»