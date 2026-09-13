Λούκιτς: «Ο Λεκιού θα επιστρέψει στις προπονήσεις όταν γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουμε βήμα-βήμα...»

Ο Ζόραν Λούκιτς πραγματοποίησε δηλώσεις και έκανε τον απολογισμό της παρουσίας του Ηρακλή στο φιλικό τουρνουά στη Ρουμανία.

Με δύο φιλικά ολοκλήρωσε ο Ηρακλής τις φιλικές υποχρεώσεις του στη Ρουμανία για το τουρνουά της Βαλτσέα. Ο Ζόραν Λούκιτς στις δηλώσεις του έκανε τον απολογισμό της ομάδας του και έβγαλε τα πρώτα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός μίλησε και για τους τομείς που χρειάζεται βελτίωση ο «γηραιός».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Δώσαμε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια και ήταν κάτι που το περίμενα. Αυτό είναι που χρειαζόμασταν. Στο πρώτο φιλικό με τη Βάλτσεα ελέγξαμε τα πάντα. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά βασικά ήμασταν η ομάδα που ήξερε τι θέλει μέσα στο γήπεδο.

Στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Μπόρατς Τσάτσακ, που έγινε 24 ώρες μετά το πρώτο, επίσης είχαμε τον έλεγχο για περίπου 35 λεπτά, αλλά μείναμε από δυνάμεις στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ίσως επειδή ήμασταν λίγο κουρασμένοι.

Ήταν λίγο το ταξίδι στη Ρουμανία, οι δύο αγώνες σε 24 ώρες, ενώ βρισκόμαστε και σε περίοδο προετοιμασίας. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να βελτιώσουμε. Αρχίσαμε τη δεύτερη αναμέτρηση κάπως νωθρά στην άμυνα. Στη συνέχεια βελτιωθήκαμε και διορθώσαμε αυτό το κομμάτι».

Σχετικά με τους τραυματισμούς των Τζέικομπ Χάτσον και Τάσου Κουκ, ο τεχνικός του Ηρακλή επεσήμανε:

«Προέκυψαν δύο προβλήματα στις αναμετρήσεις αυτές. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία γι’ αυτό. Ίσως να επηρέασε το παιχνίδι μας, αλλά θέλω από τους υπόλοιπους παίκτες να πάρουν την ευθύνη και να καλύψουν τα κενά των τραυματιών. Αυτό που δεν μου άρεσε από τα δύο αυτά παιχνίδια είναι ότι χάσαμε δύο παίκτες και αυτό έχει σίγουρα επίδραση στην προετοιμασία μας, αλλά τι να κάνουμε;

Στον αγώνα με την Μπόρατς Τσάτσακ τραυματίστηκε επίσης ένας παίκτης της. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τους αγώνες αυτούς. Να καταλάβουμε τι πρέπει να αλλάξουμε, γιατί σίγουρα κάποιες στιγμές δεν έχουμε αποκτήσει τις συνήθειες που θα θέλαμε στο παιχνίδι μας, αλλά στη συνέχεια δείχνουμε βελτίωση.

Θα πρέπει να ξεκινάμε τους αγώνες πολύ συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό και να μην κάνουμε λάθη, τα οποία εκμεταλλεύονται οι αντίπαλοι. Για παράδειγμα, στην αναμέτρηση με την Μπόρατς Τσάτσακ, όταν είχαμε μια καλή διαφορά, κάναμε λανθασμένες πάσες στον αιφνιδιασμό, με αποτέλεσμα να δεχθούμε τρίποντα και να χάσουμε το πλεονέκτημα που είχαμε. Στη συνέχεια, το παιχνίδι έγινε κλειστό.

Θα πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι, πολύ συγκεντρωμένοι και να μην επιχειρούμε πάσες χωρίς να κοιτάμε σε καταστάσεις αιφνιδιασμού. Να είμαστε πιο υπεύθυνοι και να παίζουμε με την ίδια συγκέντρωση μέχρι το τέλος του αγώνα.

Σκοράραμε στο τέλος το σουτ της νίκης, αλλά δυστυχώς δεν μέτρησε, γιατί οι διαιτητές έκριναν ότι ήταν εκπρόθεσμο.

Ήταν, όμως, καλό αυτό που έγινε, διότι τα φιλικά δεν είναι μόνο νίκες. Πάντα λέω ότι η καλή ομάδα μαθαίνει από τις ήττες και μαθαίνει τι πρέπει να βελτιώσει. Τα παιχνίδια που κρίνονται στο τέλος είναι σημαντικά. Είχαμε το τελευταίο σουτ, αλλά αργήσαμε και είναι καλύτερα που συνέβη.

Σίγουρα θα κρατήσουμε τα θετικά από τη δεύτερη αναμέτρηση και νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε κάτι απ’ αυτό. Συνεχίζουμε και πιστεύω ότι ο Τζέιλεν Λεκ θα επιστρέψει στις προπονήσεις όταν γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη, ώστε να αρχίσουμε να βρίσκουμε την ισορροπία μας. Ο Τζέικομπ Χάτσον ευελπιστώ ότι θα επανέλθει κι αυτός το συντομότερο».

Απομένουν τρεις εβδομάδες για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Πόσο ικανοποιημένος είναι από το επίπεδο ετοιμότητας του Ηρακλή;

«Σε κάποιες στιγμές κυκλοφορούμε πολύ καλά την μπάλα και είμαστε καλοί στις λεπτομέρειες, αλλά ένας προπονητής δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Ακόμη και από αυτό το παιχνίδι που χάσαμε στο τελευταίο σουτ, υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται βελτίωση. Επομένως, βήμα-βήμα…»

Ο Ηρακλής είναι μια καινούργια ομάδα, με 11 νέους παίκτες στη σύνθεσή του, και όπως τονίζει ο 55χρονος προπονητής:

«Πρέπει να μάθουμε ο ένας τον άλλον και να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον. Οι παίκτες εμένα κι εγώ τους παίκτες. Να αναλάβουν την ευθύνη και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις στη διάρκεια των αγώνων. Να μάθουν τη φιλοσοφία μου και αυτά που θέλω και ζητώ από εκείνους.

Στο πρώτο παιχνίδι το δείξαμε αυτό. Απέναντι στην Μπόρατς Τσάτσακ εμφανιστήκαμε λίγο κουρασμένοι, λόγω των δύο αγώνων σε 24 ώρες, αλλά δεν κλαίμε. Πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας και να μάθουμε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις.

Δυστυχώς πήραμε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις και δεν ήταν αποτέλεσμα της καλής άμυνας των αντιπάλων. Ήταν δικά μας λάθη. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα τρία φιλικά στο Ιβανώφειο, απέναντι στη Δόξα Λευκάδας, κεκλεισμένων των θυρών, και κόντρα στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ και τη Μύκονο, στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Ποιες είναι οι προσδοκίες του από τα τελευταία τεστ;

«Να βελτιώσουμε τα πάντα. Να είμαστε καλύτεροι σε κάποιες λεπτομέρειες και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Απομένουν περίπου 20 ημέρες για την έναρξη της νέας σεζόν. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθώσεις και να τις καταλάβουν οι παίκτες, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούμε στο ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς.

Αυτό είναι κάτι που μου δίνει έμπνευση ως προπονητή και το ίδιο ισχύει για τους παίκτες: να αποδείξουν ότι μπορούν να το κάνουν και να διορθώσουν τα λάθη τους».