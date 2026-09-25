Βλαχόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Μαρκόπουλος δεν μπορούσε χωρίς να μυρίζει αποδυτήρια, αίσθηση πως ο Γιάννης θα έρθει στον Άρη μετά το ΝΒΑ»
Ο «χαμός» του Σούλη Μαρκόπουλου έχει κάνει φτωχότερο το ελληνικό μπάσκετ και ο Βασίλης Βλαχόπουλος στο Gazz Floor by Novibet εστίασε στην αγάπη που είχε ο εμβληματικός Έλληνας τεχνικός για το άθλημα, ενώ ακόμη ανέφερε πως υπάρχει η αίσθηση πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί με τη φανέλα του Άρη, όταν ολοκληρώσει τη θητεία του στον «μαγικό κόσμο του NBA».
Το σχόλιο του Βασίλη Βλαχόπουλου για τον Σούλη Μαρκόπουλο:
Το σχόλιο του Βασίλη Βλαχόπουλου για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:
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