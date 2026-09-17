Η Μύκονος παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Κωνσταντίνου Ιατρίδη από τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Από τον ΠΑΟΚ στη Μύκονο είναι έτοιμος να... μετακομίσει ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ αναμένεται να αφήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης και να δοθεί με μορφή δανεισμό στο ρόστερ του Βαγγέλη Ζιάγκου, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο στις υποχρεώσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης την περασμένη σεζόν είχε μ.ο 2.5 πόντους σε 12 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα.