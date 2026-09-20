Άρης – Μύκονος: Πρεμιέρα στο 33ο «Συμεών Μαυροσκούφης» – Οι ώρες και η μετάδοση
Το Ιβανώφειο ανοίγει σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, τις πόρτες του για το 33ο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», με τέσσερις ομάδες να παίρνουν μέρος στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.
Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Στις 16:00 ο Άρης θα βρεθεί απέναντι στη Μύκονο, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 20:30, όταν ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ.
Οι φίλοι του μπάσκετ που δεν θα βρεθούν στο Ιβανώφειο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τα δύο παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση, καθώς θα προβληθούν από το ΣΚΑΪ Hybrid.
Το πρόγραμμα
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Άρης – Μύκονος (16:00)
Ηρακλής – Μπάλκαν Μπότεβγκραν (20:30)
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου
ΤΦΤ Σκοπίων – Μαχητές Πειραματικό (18:00)
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου
Άρης – Μπαχτσεσεχίρ (16:00)
Ηρακλής – Μύκονος (20:00)
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