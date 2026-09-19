BCL για Ερτέλ και ΑΕΚ: «Ένας floor general στην Αθήνα»

Το BCL στάθηκε στην μετακόμιση του Τομά Ερτέλ στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

O Τομά Ερτέλ από την Παρασκευή αποτελεί και επίσημα παίκτη της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026/27, με τον Γάλλο να το έχει προαναγγείλει από την Πέμπτη μέσω εντός story.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει από την Τρίτη (15/09) για την προοπτική που υπήρχε από την Ένωση για την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, ενώ επίσης είχε αναφερθεί και στο «Q&A» για την ΑΕΚ, στο YouTube του Gazzetta.

Ο Γάλλος γκαρντ έρχεται να δώσει λύσεις στα γκαρντ με την ποιότητα και την εμπειρία του από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague και την Εθνική Γαλλίας. Άλλωστε μιλάμε για τον 4ο στη λίστα της Euroleague με τον κορυφαίο μέσο όρο στις ασίστ με 5.3.

Το BCL στάθηκε στην σπουδαία κίνηση της Ένωσης και έγραψε για τον Ερτέλ: «Υπάρχει ένας νέος floor general στην Αθήνα. Ο Τομά Ερτέλ θα φοράει κιτρινόμαυρα σορτς!». Από τις πιο σημαντικές κινήσεις φέτος στο BCL.