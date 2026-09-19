Παίκτης της Μυκόνου θα είναι ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο οποίος παραχωρείται στην ομάδα του νησιού των ανέμων με την μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέκτεινε για άλλα δύο χρόνια το συμβόλαιο του 25χρονου φόργουορντ, ο οποίος ωστόσο δεν θα αγωνιστεί φέτος με τον «δικέφαλο» στο στήθος.

Και αυτό διότι ο ΠΑΟΚ τον παραχωρεί με την μορφή δανεισμού στην ομάδα της Μυκόνου για τα δύο επόμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη για δύο ακόμη χρόνια και ταυτόχρονα τον δανεισμό του για την επόμενη σεζόν στη Μύκονο Betsson BC.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ σε ηλικία 13 ετών και ακολούθησε όλα τα ηλικιακά στάδια των τμημάτων υποδομής, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 2019, σε ηλικία 17,5 ετών. Με την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης θα παραμείνει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ έως και τη σεζόν 2028-29.

Για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ο 25χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στη Μύκονο, συμμετέχοντας στη Stoiximan GBL.»