Παπαπέτρου στο Gazz Floor: «Δεν περίμενα να είναι τόσο δυνατοί Άρης και ΠΑΟΚ»

Ο Ιώαννης Παπαπέτρου ανέλυσε την εξέλιξη και το χτίσιμο του Άρη και του ΠΑΟΚ στο «Gazz Floor powered by Novibet».

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Gazz Floor powered by Novibet», ο Ιωάννης Παπαπέτρου τοποθετήθηκε αναλύοντας τις κινήσεις και τη μέχρι τώρα εικόνα του Άρη και του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά

«Δεν περίμενα να είναι τόσο δυνατοί Άρης και ΠΑΟΚ. Ξεκινάω λέγοντας ότι δεν περίμενα αυτό το πλάνο που είχε ο κύριος Μυστακίδης θα ξεκινούσε τόσο γρήγορα και δυναμικά να το υλοποιήσει. Μερικές φορές ακούμε πράγματα, αλλά μέχρι να τα δούμε δεν τα πιστεύουμε. Ο τρόπος που κινήθηκε ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Όσμαν ανταγωνιζόμενος κι άλλες ομάδες EuroLeague, έδειξε ότι όλα αυτά δεν ήταν απλά εικασίες και λόγια.

Για τον Άρη το είχαμε δει να έρχεται από πιο νωρίς με την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο πέρυσι, απλά και πάλι ίσως να περιμέναμε να κυλήσει λίγο πιο αργά. Κανείς δεν προέβλεψε το σενάριο με τον Σπανούλη στον πάγκο. Κινήθηκαν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Όχι απλά μπήκαν χρήματα, βλέπω δύο δομημένα ρόστερ σωστά. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ρόστερ Ευρωλίγκας. Δεν λέω ότι θα πήγαιναν Final Four. Δεν έγιναν κινήσεις εντυπωσιασμού και ειδικά στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ έκανε και δυο κινήσεις εντυπωσιασμού. Στον Άρη επίσης τα έψαξαν τα ονόματα».