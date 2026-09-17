Άρης: Το κανάλι της μετάδοσης του αγώνα με τον Ερ. Αστέρα
Μετά την απόλυτα ικανοποιητική παρουσία του Άρη στο τουρνουά της Κύπρου, οι «κίτρινοι» θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι σ’ ένα από τα δυσκολότερα τεστ προετοιμασίας. Η αποστολή αναχώρησε το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη κι όπως είχε αναφέρει το Gazzetta, ο Άνταμ Μοκόκα συμπεριλήφθηκε σ’ αυτή παρότι δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Γάλλος γκαρντ θα κάνει ντεμπούτο στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια».
Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης, Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αφιχθεί στο Βελιγράδι αύριο (18/9), μετά την ολιγοήμερη άδεια που έλαβε. Στην αποστολή βρίσκονται οι Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς και Άνταμ Μοκόκα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το σερβικό συνδρομητικό κανάλι Arena Sport TV.
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