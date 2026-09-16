Έτοιμη να ολοκληρώσει το μεγάλο «μπαμ» με την απόκτηση του Τομά Ερτέλ φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ είναι σε αναζήτηση γκαρντ και θέλει να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση. Όπως σας ενημερώσαμε στο Gazzetta, ο μεγάλος στόχος της «Ένωσης», είναι ο Τομά Ερτέλ, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να γίνει κάτοικος Αθήνας και αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να υπάρχουν εξελίξεις.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θέλει πολύ τον Γάλλο πόιντ γκαρντ, τον οποίο είχε και πέρσι ψηλά στη λίστα του, αλλά δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει, ενώ και πρόσφατα έγινε μια επαφή διερευνητική. Πλέον οι επαφές είναι πολύ προχωρημένες, με την ΑΕΚ να είναι αποφασισμένη να προσθέσει εμπειρία και ποιότητα με τον 37χρονο στο ρόστερ της.

Ο Ερτέλ βλέπει με «καλό μάτι» τη μετακόμισή του στην ομάδα και μέσα στις επόμενες ώρες το όλο θέμα θα περάσει σε φάση υλοποίησης, με την υπογραφή του συμβολαίου του.

Εξάλλου, η ΑΕΚ θέλει άμεσα τον παίκτη, με σκοπό να είναι έτοιμος για να παίξει στο Σούπερ Καπ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ερτέλ την περσινή σεζόν στη EuroLeague με τη φανέλα της Βιλερμπάν, έπαιξε σε 25 παιχνίδια και είχε μέσο όρο 9.2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ ανά 19.5 λεπτά συμμετοχής.

Για την περίπτωση του πολύπειρου γκαρντ, είχαμε αναφερθεί και στο «Q&A» στο YouTube του Gazzetta.