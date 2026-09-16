H EΣΗΕΑ απέστειλε επιστολή προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σχετικά με τη συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έχει προγραμματισμένη σήμερα (16/9, 13:00) μία μεγάλη απολογιστική συνέντευξη που θα μεταδοθεί στο YouTube της ΕΟΚ.

Μπροστά σε επιλεγμένους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΟΚ, θα μιλήσει για τα πεπραγμένα του, αλλά και για όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση τόσο του ΠΣΑΤ, όσο και της ΕΣΗΕΑ που εξέδωσαν ανακοινώσεις.

Το Δελτίο Τύπου

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε, χθες, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κύριο Ευάγγελο Λιόλιο, την ακόλουθη επιστολή:

"Κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φίλαθλο κοινό, μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στο YouTube, με προσκεκλημένους έξι διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία σε συναδέλφους, που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί, για αποκλεισμό τους. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της.

Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης"».