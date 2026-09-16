ΕΟΚ: Πού θα δείτε τη συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου
Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων θητείας στη διοίκηση της ΕΟΚ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος θα δώσει σήμερα Τετάρτη 16/9 και ώρα 13.00 μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη.
Μπροστά σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΟΚ, θα μιλήσει για τα πεπραγμένα του, αλλά και για όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης.
Η συνέντευξη θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.
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