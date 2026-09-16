Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έχει προγραμματισμένη σήμερα (16/9, 13:00) μία μεγάλη απολογιστική συνέντευξη που θα μεταδοθεί στο YouTube της ΕΟΚ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων θητείας στη διοίκηση της ΕΟΚ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Λιόλιος θα δώσει σήμερα Τετάρτη 16/9 και ώρα 13.00 μια μεγάλη απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη.

Μπροστά σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΟΚ, θα μιλήσει για τα πεπραγμένα του, αλλά και για όλα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια της θητείας της παρούσας διοίκησης.

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.