H AEK θέλει να προσθέσει έναν ακόμη γκαρντ στο ρόστερ της και σαρώνει την αγορά.

Στην ΑΕΚ έχουν μαζευτεί πολλές ατυχίες το τελευταίο διάστημα. Σαν να μην έφταναν οι τραυματισμοί των Φλιώνη, Μπράουν, Φίζελ και Γουίλιαμς, ήρθε να προστεθεί και η ανησυχία με τον Μπάρτλεϊ και τις ενοχλήσεις το γόνατο.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας στην αποστολή της Ένωσης που επέστρεψε από τη Ρόδο, έγιναν οκτώ! Συγκεκριμένα πέντε παίκτες, δύο προπονητές και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου ταλαιπωρούνται, ενώ μαζί με τους τέσσερις τραυματίες που έχει η ομάδα, οι νοκ-άουτ παίκτες φτάνουν τους 9!

Το πρόβλημα είναι τεράστιο, κάτι που κάνει και δύσκολο να διεξαχθεί η αυριανή (15/09) προπόνηση, ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία και για το επόμενο τουρνουά (18/19 Σεπτέμβρη με Κλουζ και Καρδίτσα).

Ψάχνει γκαρντ η Ένωση

Η ΑΕΚ και ο Ντράγκαν Σάκοτα έχουν δυσκολευτεί πολύ στην προετοιμασία με όλες αυτές τις απουσίες και τις αναποδιές και δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια.

Η Βασίλισσα αναζητά να προσθέσει στο ρόστερ της έναν γκαρντ, όπως αναφέρθηκε στο σημερινό Gazz Floor, που θα έρθει και θα δώσει λύσεις τόσο στον τομέα της δημιουργίας όσο και του σκοραρίσματος.

Άλλωστε ο αρχηγός Φλιώνης παραμένει στα... πιτς και έχει απουσιάσει από τα φιλικά της ομάδας. Η απόκτηση ενός γκαρντ δείχνει και με βάση το ρόστερ ύψιστης σημασίας και στην ΑΕΚ θέλουν να κλείσουν άμεσα και αυτό το μέτωπο.

Mην ξεχνάμε πως τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις με τη διεξαγωγή του Super Cup στη Ρόδο. Ο Σάλε και οι άνθρωποι της Ένωσης αναζητούν την καλύτερη δυνατή λύση για τις θέσεις των γκαρντ.