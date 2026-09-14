Γνωστό έγινε το πρόγραμμα για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL τη σεζόν 2026-2027.

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-2027. Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για το φετινό πρωτάθλημα, τόσο για τους δύο «αιώνιους», όσο και για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές.

Τη Δευτέρα (14/09), έγινε γνωστό το πρόγραμμα για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Η αυλαία ανοίγει με τη Μύκονο να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον νεοφώτιστο Βίκο, ενώ ο Άρης θα παίξει στην Καρδίτσα.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL

Μύκονος – ΠΑΟΚ (3/10, 15:00)

Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (3/10, 16:00)

ΑΕΚ – Μαρούσι (3/10, 16:00)

Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson (3/10, 17:00)

Καρδίτσα – Άρης (3/10, 17:30)

Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων (4/10, 13:00)

Ηρακλής – Ολυμπιακός (4,10, 17:30)