Stoiximan GBL: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας για τη σεζόν 2026-2027
Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026-2027. Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για το φετινό πρωτάθλημα, τόσο για τους δύο «αιώνιους», όσο και για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές.
Τη Δευτέρα (14/09), έγινε γνωστό το πρόγραμμα για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Η αυλαία ανοίγει με τη Μύκονο να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον νεοφώτιστο Βίκο, ενώ ο Άρης θα παίξει στην Καρδίτσα.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL
Μύκονος – ΠΑΟΚ (3/10, 15:00)
Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (3/10, 16:00)
ΑΕΚ – Μαρούσι (3/10, 16:00)
Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson (3/10, 17:00)
Καρδίτσα – Άρης (3/10, 17:30)
Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων (4/10, 13:00)
Ηρακλής – Ολυμπιακός (4,10, 17:30)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.