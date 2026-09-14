Περιστέρι - Γίλι 83-73: Φιλική νίκη για την ομάδα του Ξανθόπουλου
Σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στο κεκλεισμένων των θυρών «Ανδρέας Παπανδρέου», το Περιστέρι επικράτησε της Γίλι με 83-73.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος είχε την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Για το Περιστέρι πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάριους με 16 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Νίκολς.
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Πλέον, οι «κυανοκίτρινοι» μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το 7ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» που θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, της Καρδίτσας και της ρουμανικής Κλουζ Ναπόκα.
Τα δεκάλεπτα: 20-9, 48-34, 64-53, 83-73.
Τους πόντους του Περιστερίου πέτιχαν: Νίκολς 14 (1 τριπ.), Ιτούνας 8 (2 τριπ.), Παπαδάκης 7 (1 τριπ.), Φιντς 10 (1 τριπ.), Κάριους 16 (2 τριπ.), Πετράκης, Θωμάκος, Άντερσον 2, Νικολαΐδης 7 (1 τριπ.), Γκιουζέλης 7 (1 τριπ.), Καματερός, Πέιν 8, Χατζηδάκης 4.
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