Περιστέρι: Φιλικό με την Ylli από το Κόσοβο
Ένα ακόμη προπονητικό φιλικό «κεκλεισμένων των θυρών» θα δώσει τη Δευτέρα (14/9, 13:00) το Περιστέρι με αντίπαλο την Ylli από το Κόσοβο στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».
Μετά και το τελευταίο τεστ με τον Παπάγου το μεσημέρι του Σαββάτου (12/9), ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία σ’ ένα ακόμη φιλικό να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του, κάνοντας «πειραματισμούς» σε σχήματα και συστήματα εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων.
Το Περιστέρι προσπαθεί να αφομοιώσει τα νέα πρόσωπα και να αποκτήσει την απαιτούμενη ομοιογένεια, ώστε να είναι έτοιμο στις επίσημες αναμετρήσεις.
Τα δυο παιχνίδια στο 7ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας» με την Καρδίτσα και την Κλουζ Ναπόκα προφανώς και θα βοηθήσουν την ομάδα του Περιστερίου να «δέσει» και να είναι σε θέση... μάχης μόλις ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
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