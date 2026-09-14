ΑΕΚ: Οκτώ κρούσματα γαστρεντερίτιδας, 9 παίκτες νοκ άουτ, ερωτηματικό η προπόνηση της Τρίτης
Μόνο θετικές δεν είναι οι εξελίξεις που έρχονται από το «στρατόπεδο» της ΑΕΚ, καθώς τα κρούσματα της γαστρεντερίτιδας, έγιναν οκτώ!
Συγκεκριμένα πέντε παίκτες, δύο προπονητές και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου ταλαιπωρούνται, ενώ μαζί με τους τέσσερις τραυματίες που έχει η ομάδα, οι νοκ-άουτ παίκτες φτάνουν τους 9!
Το πρόβλημα είναι τεράστιο στις τάξεις της «Ένωσης», πράγμα που σημαίνει πως δύσκολα θα διεξαχθεί η αυριανή (15/09) προπόνηση, ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία και για το επόμενο τουρνουά που θα συμμετάσχει η ΑΕΚ.
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