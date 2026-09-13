Ο Άρης ήταν επιβλητικός απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα έχοντας πρώτο σκόρερ τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ και βγάζοντας όμορφες φάσεις στο παρκέ.

Οι «κίτρινοι» ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Κύπρου με απολογισμό μίας νίκης επί του Ερυθρού Αστέρα και μίας ήττας από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, συνολικά όμως παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα για την εποχή και για μια ομάδα η οποία χτίστηκε από μηδενική βάση. Ειδικά στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα είχαν επιβλητική παρουσία και η μέγιστη τιμή της διαφοράς ήταν το +25.