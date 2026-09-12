Το Περιστέρι έδωσε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Παπάγου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρεόυ», ωστόσο δεν κρατήθηκε σκορ στην αναμέτρηση.

Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα έδωσε το Περιστέρι το μεσημέρι του Σαββάτου (12/9) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με αντίπαλο τον Παπάγου στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του, μοιράζοντας τον χρόνο και είχε την ευκαιρία να δει την πορεία της προετοιμασίας πως εξελίσσεται μέσα από την καθημερινή προπόνηση, αλλά και την βελτίωση που υπάρχει σε τομείς που απαιτείται.

Δοκίμασε σχήματα και συστήματα σε άμυνα και επίθεση, προκειμένου το Περιστέρι να είναι όσο πιο έτοιμο γίνεται στην έναρξη των υποχρεώσεων του.