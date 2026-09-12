Περιστέρι: Δεν κρατήθηκε σκορ στο φιλικό με Παπάγου
Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα έδωσε το Περιστέρι το μεσημέρι του Σαββάτου (12/9) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με αντίπαλο τον Παπάγου στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του, μοιράζοντας τον χρόνο και είχε την ευκαιρία να δει την πορεία της προετοιμασίας πως εξελίσσεται μέσα από την καθημερινή προπόνηση, αλλά και την βελτίωση που υπάρχει σε τομείς που απαιτείται.
Δοκίμασε σχήματα και συστήματα σε άμυνα και επίθεση, προκειμένου το Περιστέρι να είναι όσο πιο έτοιμο γίνεται στην έναρξη των υποχρεώσεων του.
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