Ο Ηρακλής ηττήθηκε σε φιλικό από την Μπόρακ Τσάτσακ με 84-83 στη Ρουμανία, με τον Τάσο Κουκ να αποχωρεί τραυματίας στο 4ο δεκάλεπτο.

Στο δεύτερο φιλικό επί ρουμανικού εδάφους, ο Ηρακλής ηττήθηκε από την Μπόρακ Τσάτσακ με 84-83.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, είχε αρκετές σημαντικές απουσίες, αφού δεν αγωνίστηκαν οι Λέκιου και Χάτσον, καθώς αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.

Μάλιστα στο 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Μπόρακ Τσάτσακ, αποχώρησε τραυματίας ο Τάσος Κουκ, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα.

Για τον Ηρακλή ξεχώρισε ο εκπληκτικός Ντιάρα που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 πόντους και ο Μαστρογιαννόπουλος με 13π.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 48-42, 67-58, 83-84

Ηρακλής: (Ζόραν Λούκιτς): Κουκ 2, Μέλβιν 10(1), Στάιλς 9(1), Χόρτσλερ 8, Ντιαρά 28(5), Σλαφτσάκης 5, Σίλας 6, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 13(2), Σταυρακόπουλος.

Μπόρατς Τσάτσακ (Σάσα Οτσόκολιτς): Σπίαρ 25(1), Ζίβανοβιτς 2, Σίνοβιτς 1, Γιόσιλο 5, Τσούρτσιτς 3(1), Ρόι 17(3), Ραντοβάνοβιτς 10(1), Νόβακ 7, Μούσικιτς 1, Τσαράπιτς 13(2).