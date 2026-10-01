Στον «αέρα» είναι από σήμερα (01/10) τα εισιτήρια του Ηρακλή για τους εντός έδρας αγώνες του στη Stoixman GBL.

Ο Ηρακλής μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως από σήμερα (01/10) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας σε Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

Η Stoiximan GBL έχει ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και από σήμερα οι φίλοι του Ηρακλή θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα εισιτήρια για τα εξής παιχνίδια:

1η Αγωνιστική (04/10, 17:30): Ηρακλής-Ολυμπιακός

3η Αγωνιστική (17/10, 17:00): Ηρακλής-Καρδίτσα Ιαπωνική

5η Αγωνιστική (31/10, 17:30): Ηρακλής-ΠΑΟΚ

6η Αγωνιστική (07/11, 17:00): Ηρακλής-Μύκονος BC

8η Αγωνιστική (21/11, 15:00): Ηρακλής-ΑΕΚ

11η Αγωνιστική (19/12, 17:00): Ηρακλής-Κολοσσός H Hotels Collection

12η Αγωνιστική (27/12, 17:00): Ηρακλής-Vikos Φalcons

Διάθεση εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και αποστέλλονται στο email σας από τον πάροχο:

• μέσω της πλατφόρμας more, στο εξής link: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-iraklis-eisitiria-agonon-2026-2027/

και στα συνεργαζόμενα Φυσικά σημεία πώλησης

Αποκλειστικά από τo εκδοτήριο της ΚΑΕ:

• Courtside Seats

• Φίλαθλοι με αναπηρία άνω του 67% (έκπτωση 20%, απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού)

Ωράριο εκδοτηρίου, καθημερινές 9:00-17:00

Έκδοση εισιτηρίων

Για την έκδοση εισιτηρίου του είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

• Ονοματεπώνυμο

• Εθνικότητα

• Α.Μ.Κ.Α. (για Έλληνες πολίτες 6+ ετών)

• Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

• Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)

Τιμές Εισιτηρίων

Στο Α’ Group περιλαμβάνονται:

Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης

Στο Β’ Group περιλαμβάνονται:

Περιστέρι , Προμηθέας Βίκος Cola, Κολοσσός H Hotels Collection, Μύκονος , Μαρούσι Cherry, Καρδίτσα Ιαπωνική, Λευκάδα και Βίκος Φalcons.

Η ταυτοποίηση, μέσω Gov.gr Wallet είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για όλους (μεμονωμένα εισιτήρια αγώνων και εισιτήρια διαρκείας). Οδηγίες στο https://tickets.gov.gr/

Χωρίς ταυτοποιημένο εισιτήριο στο Gov.gr Wallet → Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο.

Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών, χωρίς πρόσβαση σε smartphone εξυπηρετούνται από το εκδοτήριο του Ιβανώφειου για την ταυτοποίησή τους.

Σημειώνουμε πως η μεταβίβαση των διαρκείας επιτρέπεται μέχρι 3 ώρες πριν τον αγώνα.

Για τα μεμονωμένα εισιτήρια αγώνων και τα εισιτήρια διαρκείας ανηλίκων δεν παρέχεται δυνατότητα μεταβίβασης από την εφαρμογή.

Παρακαλούμε θερμά να φροντίσετε έγκαιρα για την αγορά και την ταυτοποίηση των εισιτηρίων σας, προκειμένου να αποφύγετε την ταλαιπωρία.