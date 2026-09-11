Η Μύκονος γνωστοποίησε τους αριθμούς των παικτών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την πρώτη ιστορική σεζόν της Μυκόνου στη Stoiximan GBL, η Μύκονος έκανε γνωστούς τους αριθμούς των παικτών ενόψει της νέας σεζόν.

Με το βλέμμα στραμμένο στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Μύκονος μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με ένα ρόστερ που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και ενθουσιασμό, έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις μιας ιδιαίτερης σεζόν.

Αναλυτικά οι αριθμοί των παικτών της Μυκόνου:

0. Ντι Τζέι Φάντερμπερκ

1. Ταϊρί Άπλμπι

2. Καλίντ Μουρ

4. Ελάιζα Τσάιλντς

6. Βασίλης Καββαδάς

9. Άγγελος Λάγιος

10. Διονύσης Σκουλίδας

12. Κυριάκος Πετανίδης

13. Φίλιππος Τίγκας

14. Γιάννης Σιδηροηλίας

17. Βαγγέλης Μάντζαρης

19. Βασίλης Τόλιας

22. Ζερμέιν Λοβ

25. Ρόνι Χάρελ

30. Ντέβιν Κάναντι