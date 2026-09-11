O Hρακλής επικράτησε της Βαλτσέα με 87-82 σε φιλικό, έχοντας κορυφαίο τον Μέλβιν.

Με νίκη συνέχισε τα φιλικά του ο Ηρακλής. Ο Γηραίος επικράτησε της Βαλτσέα με 87-82 στο πλαίσιο του τουρνουά που διοργανώνει η ρουμάνικη ομάδα. Οι “κυανόλευκοι” θα αντιμετωπίσουν αύριο (12/09, 19:00) στο δεύτερο και τελευταίο τους παιχνίδι τη Μπόρατς Τσάτσακ.

Με τον Ηρακλή δεν αγωνίστηκε ο Λεκιού, εξαιτίας του προβλήματος τραυματισμού που αποκόμισε στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Χάτσον υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου και αποχώρησε από τον αγώνα, χωρίς να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Ο Λούκιτς επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Ντιαρά, Μαστρογιαννόπουλο, Στάιλς, Μέλβιν και Χάτσον.

Ο Σίλας έγραψε το 78-81 και ο Μαστρογιαννόπουλος έκανε το 78-83 για τον Ηρακλή στο 39’. Ο Τόμας μείωσε με βολές σε 80-83 και ο Σίλας με τέσσερις πόντους διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 43-46, 67-62, 82-87

CS VALCEA 1924 (Αντώνης Κωνσταντινίδης): Tohatan 4, Coffey 7(1), Chambers 20(5), Rotaru 2, Casale 3, Ivory 11(2), Gordon 8, Roberson 5(1), Thomas 13(2), Uta 9.

ΗΡΑΚΛΗΣ: (Zoran Lukic): Κουκ 2, Melvin 27(2), Styles 8(2), Horchler 3, Diarra 15 (2 τρ., 8 ασ., 6 ριμ.), Hutson 15(1), Σλαφτσάκης 2, Σίλας 8, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 5 (1 τρ., 5 ασ.), Σταυρακόπουλος.