Γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup. Οι αντίπαλοι και οι ημερομηνίες των αγώνων του Γηραιού.

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των αγώνων του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup της σεζόν 2026-27! Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θα βρίσκεται στον Ε' Όμιλο της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Γηραιού:

1η Αγωνιστική (06/10, 20:00)

MZT Σκοπίων – Ηρακλής

2η Αγωνιστική (14/10, 19:30)

Ηρακλής – Βούρτσμπουργκ

3η Αγωνιστική (21/10, 19:30)

Ηρακλής – Τζίκι Βαρσοβίας

4η Αγωνιστική (28/10, 19:00)

Τάρτου Ούλικολ – Ηρακλής

5η Αγωνιστική (04/11, 19:30)

Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας

6η Αγωνιστική (11/11, 19:30)

Ηρακλής – MZT Σκοπίων

7η Αγωνιστική (18/11, 20:00)

Βούρτσμπουργκ – Ηρακλής

8η Αγωνιστική (09/12)

Τζίκι Βαρσωβίας – Ηρακλής

9η Αγωνιστική (16/12, 19:30)

Ηρακλής – Τάρτου Ούλικολ

10η Αγωνιστική (23/12, 19:00)

ΑΕΚ Λάρνακας – Ηρακλής