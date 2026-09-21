Ηρακλής: Το πρόγραμμα του Γηραιού στο FIBA Europe Cup
Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των αγώνων του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup της σεζόν 2026-27! Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θα βρίσκεται στον Ε' Όμιλο της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Γηραιού:
1η Αγωνιστική (06/10, 20:00)
MZT Σκοπίων – Ηρακλής
2η Αγωνιστική (14/10, 19:30)
Ηρακλής – Βούρτσμπουργκ
3η Αγωνιστική (21/10, 19:30)
Ηρακλής – Τζίκι Βαρσοβίας
4η Αγωνιστική (28/10, 19:00)
Τάρτου Ούλικολ – Ηρακλής
5η Αγωνιστική (04/11, 19:30)
Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας
6η Αγωνιστική (11/11, 19:30)
Ηρακλής – MZT Σκοπίων
7η Αγωνιστική (18/11, 20:00)
Βούρτσμπουργκ – Ηρακλής
8η Αγωνιστική (09/12)
Τζίκι Βαρσωβίας – Ηρακλής
9η Αγωνιστική (16/12, 19:30)
Ηρακλής – Τάρτου Ούλικολ
10η Αγωνιστική (23/12, 19:00)
ΑΕΚ Λάρνακας – Ηρακλής
Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του Ηρακλή στον Ε’ Όμιλο της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup, μετά την ολοκλήρωση των Προκριματικών του Basketball Champions League.— IRAKLIS BC (@IraklisBc) September 21, 2026
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