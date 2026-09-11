Ηρακλής: Πού θα δείτε το φιλικό κόντρα στη Βαλτσέα
Ο Ηρακλής βρίσκεται στη Ρουμανία, προκειμένου να πάρει μέρος στο τουρνουά «Boromir Autumn Cup».
Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θα αντιμετωπίσει απόψε (11/09, 19:30) την Βαλτσέα και το Σάββατο (12/09, 19:00) την Μπόρατς Τσάτσακ.
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το επίσημο κανάλι της Βαλτσέα στο YouTube.
Αναλυτικά η αποστολή των «Κυανόλευκων»: Τζέιλεν Λεκιού, Τάσος Κουκ, Κλίβελαντ Μέλβιν, Ντοντρέζ Στάιλς, Νόα Χόρχλερ, Χασάν Ντιαρά, Τζέικομπ Χάτσον, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Τζον Σίλας, Γιώργος Αρνόκουρος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Σωτήρης Σταυρακόπουλος
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