Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: To ντεμπούτο του Λαρεντζάκη μετά την επιστροφή του στην Ένωση
H AEK κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό σε φιλικό ματς στη Ρόδο. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ταξίδεψε κανονικά στη Ρόδο με την αποστολή της Ένωσης , η οποία έχει χτυπηθεί από πολλούς τραυματισμούς.
Ο Λάρυ μάλιστα ξεκίνησε στη βασική πεντάδα της Βασίλισσας κόντρα στους πράσινους, κάνοντας την επανεμφάνιση του με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Ένωση τη σεζόν 2018-19 πριν πάει στον Ολυμπιακό.
Πλέον επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια και πάτησε παρκέ για την ΑΕΚ σε ένα πολύ απαιτητικό φιλικό απέναντι στην ομάδα του Ομπράντοβιτς. Με την ΑΕΚ κατέκτησε BCL , Κύπελλο Ελλάδος και Διηπειρωτικό. Ο Λάρυ πέτυχε και το πρώτο του καλάθι με δεξί lay up στον αιφνιδιασμό.
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