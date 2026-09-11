Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ξεκίνησε στη βασική πεντάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή του με τα κιτρινόμαυρα.

H AEK κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό σε φιλικό ματς στη Ρόδο. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ταξίδεψε κανονικά στη Ρόδο με την αποστολή της Ένωσης , η οποία έχει χτυπηθεί από πολλούς τραυματισμούς.

Ο Λάρυ μάλιστα ξεκίνησε στη βασική πεντάδα της Βασίλισσας κόντρα στους πράσινους, κάνοντας την επανεμφάνιση του με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ο Έλληνας διεθνής αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Ένωση τη σεζόν 2018-19 πριν πάει στον Ολυμπιακό.

Πλέον επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια και πάτησε παρκέ για την ΑΕΚ σε ένα πολύ απαιτητικό φιλικό απέναντι στην ομάδα του Ομπράντοβιτς. Με την ΑΕΚ κατέκτησε BCL , Κύπελλο Ελλάδος και Διηπειρωτικό. Ο Λάρυ πέτυχε και το πρώτο του καλάθι με δεξί lay up στον αιφνιδιασμό.