Ανεβασμένη η απόδοση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός έδωσε συνέχεια στις νίκες του στα φιλικά. Στην πρεμιέρα του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα και έφτασε στη νίκη με 89-87, χάρη σε καλάθι του Σάσα Βεζένκοβ λίγο πριν το φινάλε.

Σε σχέση με το προηγούμενο ραντεβού των δύο ομάδων πριν λίγα 24ωρα (06/09), ήταν σαφέστατα ανεβασμένη η απόδοση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Παίκτης ο οποίος είναι γνωστός στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια και όλοι γνωρίζουν το τι είναι ικανός να προσφέρει μέσα στο παρκέ.

Στα πρώτα δύο φιλιά του Ολυμπιακού, δεν είχε καλή εικόνα. Φαινόταν να «ψάχνεται» μέσα στο γήπεδο, πράγμα το οποίο είναι και λογικό μιας και βρίσκεται σε νέα ομάδα. Οι διεθνείς λείπανε στις πρώτες προπονήσεις, άρα για τον ρόλο του σαν point guard, δεν ήταν εύκολο να βγάλει αυτοματισμούς.

Στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο «Νεόφυτος Χανδριώτης», έδειξε ένα καλό πρόσωπο και δείγματα της αξίας του. Ζήταγε την μπάλα, οργάνωνε τις επιθέσεις, ενώ πήγε και σε προσωπικές ενέργειες.

Αγωνίστηκε για 21 λεπτά και είχε 11 πόντους (2/2 βολές, 3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος.