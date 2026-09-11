Ο Λάντερς Νόλεϊ είδε την κατάσταση του να βελτιώνεται και θα αγωνιστεί στο φιλικό της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.

Η ατυχία έχει χτυπήσει την ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Μπράουν, Φλιώνης και Φίζελ είναι εκτός για το ματς με τον Παναθηναϊκό (20:00, Action 24, Live Gazzetta), αλλά θα αγωνιστεί κανονικά ο Λάντερς Νόλεϊ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ένιωθε ενοχλήσεις στη μέση από χτύπημα, που δέχθηκε, αλλά η κατάσταση του βελτιώθηκε και είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση με το τριφύλλι.

Στο ματς θα αγωνιστεί και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης κάνοντας την επανεμφανισή του με τη φανέλα της ΑΕΚ, με την οποία έχει πανηγυρίσει στο παρελθόν BCL, Κύπελλο Ελλάδος και Διηπειρωτικό.

Δείτε το video του Gazzetta με τον Λαρεντζάκη