Ο Ματίας Λεσόρ θα δώσει κανονικά το «παρών» για τον Παναθηναϊκό στο φιλικό με την ΑΕΚ στη Ρόδο (11/09, 20:00) Δείτε τη ρουτίνα του Γάλλου ψηλού κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός συγκρούεται με την ΑΕΚ (11/09, 20:00) στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου για τις δύο αθηναϊκές ομάδες.

Ο Ματίας Λεσόρ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Γάλλος ψηλός από τη Μαρτινίκα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ακολούθησε την καθιερωμένη ρουτίνα του πριν από την έναρξη του ματς.

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