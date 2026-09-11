Λεσόρ: Η ρουτίνα του Γάλλου ψηλού στην προθέρμανση (vid)
Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός συγκρούεται με την ΑΕΚ (11/09, 20:00) στο πλαίσιο του τουρνουά της Ρόδου σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου για τις δύο αθηναϊκές ομάδες.
Ο Ματίας Λεσόρ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Γάλλος ψηλός από τη Μαρτινίκα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ακολούθησε την καθιερωμένη ρουτίνα του πριν από την έναρξη του ματς.
Δείτε το video:
☘️ Πάρτε και λίγο Λεσόρ στη Ρόδο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026
Αποστολή: Ευτυχία Οικονομίδου pic.twitter.com/dIg0FLVw8y
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