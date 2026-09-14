Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Μάικ Μπατίστ για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Μάικ Μπατίστ για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα του Μάικ Μπατίστ για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»
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Ο Μάικ Μπατίστ έκανε κάλεσμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» βρίσκεται προ των πυλών, με τον Μάικ Μπατίστ να κάνει κάλεσμα στους οπαδούς των «πρασίνων» να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στο x, ανέβασε τον βοηθό του Ομπράντοβιτς να καλεί τους φιλάθλους του «τριφυλλιού» στο τουρνουά, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

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@Photo credits: eurokinissi
     

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