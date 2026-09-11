Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξέσπασε κατά τη διάρκεια της 1ης περιόδου του φιλικού αγώνα με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου.

Επιστροφή στο... παρελθόν για τον πάγκο του Παναθηναϊκού με την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μπορεί να ήταν φιλικό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, μπορεί να μην διακυβεύεται τίποτε απολύτως αλλά ο Σέρβος προπονητής θέλει τα πάντα στην εντέλεια.

Κάτι που φάνηκε κατά τη διάρκειας της 1ης περιόδου όταν έγινε έξαλλος με τους παίκτες του βλέποντας πράγματα που δεν ήθελε κατά τη διάρκεια του αγώνα.