Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Ομπράντοβιτς έκανε την είσοδό του ως προπονητής του τριφυλλιού
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα τεθούν αντιμέτωπες στο πρώτο παιχνίδι του φιλικού τουρνουά στη Ρόδο.
Η αναμέτρηση αυτή, όπως είναι λογικό έχει σημαδευτεί από δύο επιστροφές. Αρχικά από την πιο πρόσφατη, εκείνη του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από τον Ολυμπιακό στην Ένωση και φυσικά από την πολυπόθητη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.
Ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του τριφυλλιού που βρέθηκαν στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️ Αποθέωση για τον Ομπράντοβιτς πριν το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026
Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου#paobc pic.twitter.com/N0Y00jNAqG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.