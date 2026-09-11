O Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον πάγκο του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι της ομάδας τον αποθέωσαν φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα τεθούν αντιμέτωπες στο πρώτο παιχνίδι του φιλικού τουρνουά στη Ρόδο.

Η αναμέτρηση αυτή, όπως είναι λογικό έχει σημαδευτεί από δύο επιστροφές. Αρχικά από την πιο πρόσφατη, εκείνη του Γιαννούλη Λαρεντζάκη από τον Ολυμπιακό στην Ένωση και φυσικά από την πολυπόθητη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» αποθεώθηκε από τους φιλάθλους του τριφυλλιού που βρέθηκαν στο Κλειστό Καλλιθέας στη Ρόδο φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

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