Επιστροφή στη γειτονική Ιταλία για τον Κέντρικ Ρέι, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Μπρίντιζι. Έτσι, ο 32χρονος γκαρντ αφήνει τη Μύκονο για τη Lega Basket Serie A (LBA).

Από το «Νησί των Ανέμων» στην Ιταλία ο Κέντρικ Ρέι! Η Μπρίντιζι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού περιφερειακού, ο οποίος επιστρέφει στη γειτονική χώρα μετά την περίοδο 2022-23, όπου είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Βενέτσια στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Εκτός από τη Μύκονο, στην πατρίδα μας έχει αγωνιστεί και με τις φανέλες των ΑΕΚ, Προμηθέα και Πανιωνίου. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 12,6 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε 30 λεπτά κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Μυκόνου, ενώ τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο αγωνίστηκε σε τέσσερα παιχνίδια με τους Edmonton Stingers στον Καναδά, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 11,3 πόντους.