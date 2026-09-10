Μύκονος: Στην Μπρίντιζι ο Κέντρικ Ρέι
Από το «Νησί των Ανέμων» στην Ιταλία ο Κέντρικ Ρέι! Η Μπρίντιζι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού περιφερειακού, ο οποίος επιστρέφει στη γειτονική χώρα μετά την περίοδο 2022-23, όπου είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Βενέτσια στο δεύτερο μισό της σεζόν.
Εκτός από τη Μύκονο, στην πατρίδα μας έχει αγωνιστεί και με τις φανέλες των ΑΕΚ, Προμηθέα και Πανιωνίου. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 12,6 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε 30 λεπτά κατά μέσο όρο με τη φανέλα της Μυκόνου, ενώ τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο αγωνίστηκε σε τέσσερα παιχνίδια με τους Edmonton Stingers στον Καναδά, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 11,3 πόντους.
Annuncio ufficiale: 𝐊𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐑𝐚𝐲.— Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) September 10, 2026
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Valtur Brindisi comunica di aver acquisito le prestazioni dell'atleta Kendrick Ray, esperta guardia americana classe 1994 di 188 cm.
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