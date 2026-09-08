Καρδίτσα: Φιλική νίκη επί της Μυκόνου
Οι ομάδες της Stoiximan GBL, συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Την Τρίτη (08/09), έγινε ένα φιλικό με... άρωμα ελληνικού πρωταθλήματος, με την Καρδίτσα να υποδέχεται τη Μύκονο και να επικρατεί με 78-73.
Εξαιρετικός για την ομάδα του coach Παπανικολόπουλου ο Τζάκσον, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, ενώ πολύ καλός ήταν και ο ΜακΡέι, ο οποίος είχε 19. Για τη Μύκονο των αρκετών απουσιών (Φάντερμπερκ, Τσάιλντς, Μουρ), πρώτος σκόρερ ήταν ο Λοβ με 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-41, 61-59, 78-73.
Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 21, Τέρνερ 11, Σμιθ 4, ΜακΡέι 19, Γκίκας 3, Πετρόπουλος 10, Φράνσις 7, Μπιλάλης 2, Καμπουρίδης, Μπατατέγας, Ρούμογλου, Οκόρο 1.
Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Κάναντι 9, Άπλμπι 3, Λάγιος 2, Καββαδάς 4, Σκουλίδας 8, Πετανίδης 11, Τίγκας 4, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 7, Τόλιας 5, Λαβ 16, Χάρελ 4.
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