Μύκονος: Χάνει τον Ρέι μέχρι το τέλος της σεζόν!
Η Μύκονος θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κέντρικ Ρέι για το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο γόνατό του τις επόμενες μέρες και θα παραμείνει στα «πιτς» μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική χρονιά.
Φέτος σε 20 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Μυκόνου μετράει μ.ο 12.6 πόντους και 6.3 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ προερχόταν από σπουδαία βραδιά στο Μαρούσι, καθώς οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη (94-103), τελειώνοντας το ματς με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
