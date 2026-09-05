Καρδίτσα - Μύκονος 65-75: Νίκη με... Κάναντι
Στο πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας μεταξύ Καρδίτσας και Μυκόνου, η ομάδα από το νησί των ανέμων επικράτησε στην θεσσαλική πόλη και δη στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας με 75-65.
Ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν είχε στην διάθεσή του για τους φιλοξενούμενους, τους Φάντερμπερκ, Τσάιλντς, Μουρ, Μάντζαρη και Σιδηροηλία.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντέβιν Κάναντι με 21 πόντους, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Άπλμπι (11π.) και Χάρελ (10π.)
Για τους γηπεδούχους οι ΜακΡέι και Φράνσις σημείωσαν από 13 πόντους ο καθένας.
Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 8, Τέρνερ 2, Σμιθ 12, ΜακΡέι 13, Γκίκας 3, Πετρόπουλος 5, Φράνσις 13, Μπιλάλης, Καμπουρίδης 2, Μπατατέγας, Ρούμογλου 4, Οκόρο 2.
Μύκονος (Ζιάγκος): Κάναντι 21, Άπλμπι 11, Λάγιος, Καββαδάς 7, Σκουλίδας, Πετανίδης 8, Τίγκας 8, Τόλιας 3, Λαβ 7, Χάρελ 10.
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