Η Μύκονος επικράτησε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Καρδίτσα της ομώνυμης ομάδας με 65-75 έχοντας ως κορυφαίο τον Ντέβιν Κάναντι.

Στο πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας μεταξύ Καρδίτσας και Μυκόνου, η ομάδα από το νησί των ανέμων επικράτησε στην θεσσαλική πόλη και δη στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας με 75-65.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν είχε στην διάθεσή του για τους φιλοξενούμενους, τους Φάντερμπερκ, Τσάιλντς, Μουρ, Μάντζαρη και Σιδηροηλία.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντέβιν Κάναντι με 21 πόντους, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Άπλμπι (11π.) και Χάρελ (10π.)

Για τους γηπεδούχους οι ΜακΡέι και Φράνσις σημείωσαν από 13 πόντους ο καθένας.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 8, Τέρνερ 2, Σμιθ 12, ΜακΡέι 13, Γκίκας 3, Πετρόπουλος 5, Φράνσις 13, Μπιλάλης, Καμπουρίδης 2, Μπατατέγας, Ρούμογλου 4, Οκόρο 2.

Μύκονος (Ζιάγκος): Κάναντι 21, Άπλμπι 11, Λάγιος, Καββαδάς 7, Σκουλίδας, Πετανίδης 8, Τίγκας 8, Τόλιας 3, Λαβ 7, Χάρελ 10.