Την Πέμπτη το απόγευμα (10/09) η αποστολή του Ηρακλή αναχωρεί για τη Ρουμανία, καθώς θα συμμετάσχει στο τουρνουά «Boromir Autumn Cup» (11-13 Σεπτεμβρίου).

Το απόγευμα της Πέμπτης (10/09) ο Ηρακλής αναχωρεί για τη Ρουμανία, όπου θα αγωνιστεί στο τουρνουά «Boromir Autumn Cup» (11-13 Σεπτεμβρίου), το οποίο θα διοργανώσει η Βάλτσεα.

Ο Γηραιός του Ζόραν Λούκιτς την Παρασκευή (11/09, 19:30)) θα κοντραριστεί με τη Βάλτσεα και το Σάββατο (12/09, 19:00) με την Μπόρατς Τσάτσακ.

Αναλυτικά η αποστολή των Κυανόλευκων: Τζέιλεν Λεκιού, Τάσος Κουκ, Κλίβελαντ Μέλβιν, Ντοντρέζ Στάιλς, Νόα Χόρχλερ, Χασάν Ντιαρά, Τζέικομπ Χάτσον, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Τζον Σίλας, Γιώργος Αρνόκουρος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Σωτήρης Σταυρακόπουλος

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:

«Για τη Ρουμανία αναχωρεί σήμερα (10/09) το απόγευμα η αποστολή του Ηρακλή, προκειμένου να συμμετάσχει στο τουρνουά “Boromir Autumn Cup”, το οποίο διοργανώνει από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου η CS Valcea 1924.

Πρώτος αντίπαλος των “κυανόλευκων” είναι την Παρασκευή (11/09, 19:30) η οικοδέσποινα ρουμανική ομάδα, ενώ το Σάββατο (12/09, 19:00), στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά θα αντιμετωπίσουν την Borac Cacak.

Η ομάδα αναμένεται να προπονηθεί αύριο (11/09) το πρωί στη “Sala Traian”, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Jalen Lecque, Τάσος Κουκ, Cleveland Melvin, Dontrez Styles, Noah Horchler, Hassan Diarra, Jacob Hutson, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Τζον Σίλας, Γιώργος Αρνόκουρος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Σωτήρης Σταυρακόπουλος.

H αποστολή του Ηρακλή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (13/09) το βράδυ».