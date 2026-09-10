Ηρακλής: Αναχωρεί για τη Ρουμανία ο Γηραιός
Το απόγευμα της Πέμπτης (10/09) ο Ηρακλής αναχωρεί για τη Ρουμανία, όπου θα αγωνιστεί στο τουρνουά «Boromir Autumn Cup» (11-13 Σεπτεμβρίου), το οποίο θα διοργανώσει η Βάλτσεα.
Ο Γηραιός του Ζόραν Λούκιτς την Παρασκευή (11/09, 19:30)) θα κοντραριστεί με τη Βάλτσεα και το Σάββατο (12/09, 19:00) με την Μπόρατς Τσάτσακ.
Αναλυτικά η αποστολή των Κυανόλευκων: Τζέιλεν Λεκιού, Τάσος Κουκ, Κλίβελαντ Μέλβιν, Ντοντρέζ Στάιλς, Νόα Χόρχλερ, Χασάν Ντιαρά, Τζέικομπ Χάτσον, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Τζον Σίλας, Γιώργος Αρνόκουρος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Σωτήρης Σταυρακόπουλος
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής:
«Για τη Ρουμανία αναχωρεί σήμερα (10/09) το απόγευμα η αποστολή του Ηρακλή, προκειμένου να συμμετάσχει στο τουρνουά “Boromir Autumn Cup”, το οποίο διοργανώνει από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου η CS Valcea 1924.
Πρώτος αντίπαλος των “κυανόλευκων” είναι την Παρασκευή (11/09, 19:30) η οικοδέσποινα ρουμανική ομάδα, ενώ το Σάββατο (12/09, 19:00), στο δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά θα αντιμετωπίσουν την Borac Cacak.
Η ομάδα αναμένεται να προπονηθεί αύριο (11/09) το πρωί στη “Sala Traian”, το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.
Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Jalen Lecque, Τάσος Κουκ, Cleveland Melvin, Dontrez Styles, Noah Horchler, Hassan Diarra, Jacob Hutson, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Τζον Σίλας, Γιώργος Αρνόκουρος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και Σωτήρης Σταυρακόπουλος.
H αποστολή του Ηρακλή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (13/09) το βράδυ».
Με προορισμό τη Ρουμανία αναχωρεί σήμερα (10/09) το απόγευμα η αποστολή του Ηρακλή, προκειμένου να συμμετάσχει στο τουρνουά “Boromir Autumn Cup”, το οποίο διοργανώνει από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου η CS Valcea 1924.— IRAKLIS BC (@IraklisBc) September 10, 2026
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