Ο Ηρακλής προχώρησε στην απόκτηση του 15χρονου Χαράλαμπου Μπαλοδήμου, επενδύοντας στο νέο αίμα του ελληνικού μπάσκετ.

Επένδυση στο μέλλον για τον Ηρακλή! Ο Γηραιός έκανε «δικό» του τον 15χρονο Χαράλαμπο Μπαλοδήμο από το ΣΑΑΚ Ανατόλια. Έτσι, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προχώρησε σε ακόμη μια προσθήκη λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της.

Ο «μικρός» έχει ύψος 1.91μ. και μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις των γκαρντ. Είναι μέλος της Εθνικής Παμπαίδων και την περσινή σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος Παίδων της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης.

Για τον ελπιδοφόρο αθλητή της ελληνικής καλαθοσφαίρισης έδειξε ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ, ωστόσο οι Κυανόλευκοι ολοκλήρωσαν τη συμφωνία.