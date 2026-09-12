Ο ΠΑΟΚ τεστάρει δυνάμεις κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο
Ο ΠΑΟΚ ρίχνει την αυλαία της παρουσίας του στην Ιταλία με το πιο απαιτητικό φιλικό παιχνίδι της μέχρι τώρα προετοιμασίας του. Στις 19:00, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο στη Μπιέλα, έχοντας μπροστά του ένα σημαντικό τεστ απέναντι σε μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Euroleague.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία στα μέχρι τώρα φιλικά της, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε κατά σειρά των TFT Σκοπίων, Περιστερίου, Βίκος Falcons, Ούντινε και Νάπολι και πλέον καλείται να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν σαφώς πιο ισχυρό αντίπαλο.
Ο Ιταλός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Γκρέι και Ταϊρί, ενώ για την Αρμάνι Μιλάνο υπάρχει αμφιβολία μόνο για τη συμμετοχή του Ντιόπ.
Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο «Biella Forum» και θα ξεκινήσει στις 19:00. Μέχρι την ώρα δημοσίευσης του κειμένου, πάντως, δεν είχε γίνει γνωστό αν θα υπάρξει τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση του αγώνα.
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