Ο ΠΑΟΚ τεστάρει δυνάμεις κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο

Το πιο δυνατό φιλικό προετοιμασίας ως τώρα, δίνει σήμερα (19:00) ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο, στη Μπιέλα.

Ο ΠΑΟΚ ρίχνει την αυλαία της παρουσίας του στην Ιταλία με το πιο απαιτητικό φιλικό παιχνίδι της μέχρι τώρα προετοιμασίας του. Στις 19:00, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο στη Μπιέλα, έχοντας μπροστά του ένα σημαντικό τεστ απέναντι σε μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Euroleague.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία στα μέχρι τώρα φιλικά της, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε κατά σειρά των TFT Σκοπίων, Περιστερίου, Βίκος Falcons, Ούντινε και Νάπολι και πλέον καλείται να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν σαφώς πιο ισχυρό αντίπαλο.

Ο Ιταλός προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Γκρέι και Ταϊρί, ενώ για την Αρμάνι Μιλάνο υπάρχει αμφιβολία μόνο για τη συμμετοχή του Ντιόπ.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο «Biella Forum» και θα ξεκινήσει στις 19:00. Μέχρι την ώρα δημοσίευσης του κειμένου, πάντως, δεν είχε γίνει γνωστό αν θα υπάρξει τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση του αγώνα.

