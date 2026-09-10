Η κερκίδα που θα παραχωρηθεί στους φιλάθλους του Άρη στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο ανακοινώθηκε πώς είναι sold out.

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του με αμείωτη ένταση, έχοντας πλέον στραμμένο το βλέμμα του στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας σεζόν.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, οι Θεσσαλονικείς θα βρεθούν το επόμενο διάστημα στη Λευκωσία για να πάρουν μέρος στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους με τη συμμετοχή επίσης της Μακάμπι Τελ Αβίβ, του Ερυθρού Αστέρα και του Ολυμπιακού (τον οποίο δεν θα αντιμετωπίσει ο Άρης).

Μαζί με την ομάδα στην Κύπρο αναμένεται να βρεθεί και σημαντικός αριθμός φίλων της, καθώς το ενδιαφέρον του κόσμου του Άρη είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο. Η κερκίδα που έχει παραχωρηθεί στους «κιτρινόμαυρους» έχει εξαντληθεί, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν το sold out των εισιτηρίων για τους φίλους της ομάδας.

Η ενημέρωση

«Ο ARIS B.C. έρχεται στη Λευκωσία και η κερκίδα Μόρφου, στην οποία θα φιλοξενηθούν οι φίλοι της ομάδας, είναι ήδη SOLD OUT!

Με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και ένα ποιοτικό και φιλόδοξο σύνολο στο παρκέ, ο Άρης ετοιμάζεται για δύο δυνατές αναμετρήσεις στο payabl. Basketball Tournament “Neofytos Chandriotis” 2026!»