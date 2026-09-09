Η δοκιμασία απέναντι σε ομάδες Euroleague είναι επιλογή του Άρη και το πρώτο ισχυρό τεστ είναι αυτό (11/9, 18:00) απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Κάθε τεστ προετοιμασίας σχηματίζει βάση δεδομένων και χρησιμεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Υπό το συγκεκριμένο σκεπτικό, ο προγραμματισμός ισχυρών φιλικών αναμετρήσεων και η συμμετοχή σε τουρνουά – σαν αυτό της Κύπρου – με συμμετοχή ομάδων της Euroleague, ήταν επιλογή του τεχνικού επιτελείου του Άρη. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή (11/9, 18:00) απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ η οποία άλλαξε πράγματα σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν, διατήρησε όμως και τον περσινό κορμό της.

Στην περιφέρεια διατηρήθηκαν οι Ίφε Λούντμπεργκ, Τζίμι Κλαρκ (σ. σ. είναι τραυματίας και θα χάσει την πρεμιέρα της Euroleague), όπως και ο… πολύπειρος Τζον Ντιμπαρτολομέο και ο Αμίτ Ίμπο. Δύο αλλαγές έχουν αξία ανάλυσης. Η πρώτη σχετίζεται με την προσθήκη του Κένιον Ουάλας (για την αντικατάσταση του Λόνι Ουόκερ) ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και η περίπτωσή του κρίνεται ενδιαφέρουσα βάσει αγωνιστικών χαρακτηριστικών. Αριστερόχειρας γκαρντ με θητεία στο ΝΒΑ (σ. σ. Ατλάντα Χοκς) και G League, με έφεση στο σκοράρισμα και πολλαπλούς τρόπους εκτέλεσης. Ήταν εντυπωσιακός στο φιλικό παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας με την Μπνέι Ερτζέλια είτε με εκτελέσεις πίσω από σκριν, είτε με προσωπικές φάσεις. Αντιθέτως, ο Τζέφρι Ντάουτιν δεν ανήκει πλέον στη Μακάμπι.

Η δεύτερη προσθήκη σήκωσε μπόλικη κουβέντα και αφορούσε τα (πάρα) πολλά χρήματα που ξόδεψε η Μακάμπι για την απόκτηση του Γιαμ Μάνταρ. Μάλιστα, το ποσό στο τριετές συμβόλαιο – αναφέρθηκε αυτό των 6 εκατ. ευρώ – φαίνεται ότι προκάλεσε εντύπωση και εσωτερική κουβέντα. Κατά τα ισραηλινά media, ο Ρόμαν Σόρκιν διαμαρτυρήθηκε για τις δικές του αποδοχές και ζήτησε αύξηση, χάριν εξυπηρέτησης των οικονομικών ισορροπιών. Πάντως, στο χθεσινό (8/9) τελευταίο φιλικό παιχνίδι της Μακάμπι και στη νίκη επί της Ρισόν με 95-81, ο διεθνής Ισραηλινός φόργουορντ/σέντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Μένοντας στην περιφέρεια η αποχώρηση του Ταμίρ Μπλατ (Χαποέλ Τελ Αβίβ) ήταν ηχηρή όπως και το (διαφαινόμενο) διαζύγιο με τον Λόνι Ουόκερ.

Η Μακάμπι δείχνει εξαιρετικά γεμάτη στις θέσεις των φόργουορντ με μια σημαντική αλλαγή. Την επιστροφή του Μπόνζι Κόλσον έπειτα από τη θητεία του τελευταίου στη Φενέρμπαχτσε. Τζέιλεν Χόαρντ, Ουίλιαμ Ρέιμαν και Τι Τζέι Λιφ παρέμειναν όπως και ο Σι Τζέι Μπρίσετ. Αντιθέτως, ο Όντεντ Κάτας άλλαξε τα πάντα στη θέση «5» με την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν μετά την «κατάρρευση» της Βιλερμπάν.

Ο Αρμάντο Μπέικοτ εκτιμά ότι θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και κυρίως αγωνιστικό ρόλο σε σχέση με αυτόν που είχε στη Φενέρμπαχτσε καθώς ο Σέιν Χάντερ επέστρεψε έπειτα από τον δανεισμό του στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ουσιαστικά όμως θα κολυμπήσει στα βαθιά νερά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, έχοντας ρόλο τρίτου ψηλού, έπειτα από περιήγηση σε διοργανώσεις χαμηλότερου επιπέδου.