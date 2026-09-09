Ο Βαγγέλης Λιόλιος θα παραχωρήσει μεγάλη συνέντευξη Τύπου την ερχόμενη εβδομάδα, απολογιστικού χαρακτήρα και προγραμματισμού για τη συνέχεια.

Μεγάλη συνέντευξη Τύπου απολογιστικού χαρακτήρα θα δώσει την ερχόμενη εβδομάδα ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, θα κάνει τον απολογισμό της πενταετής θητείας του, ενώ παράλληλα θα μιλήσει και για τον προγραμματισμό που υπάρχει ενόψει της συνέχειας της θητείας του.

Μερικά από τα θέματα που θα αναφερθεί ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι, η ανάπτυξη του οργανισμού και η λειτουργεία στα πέντε χρόνια, οι Εθνικές ομάδες, το αναπτυξιακό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Επίσης θα τοποθετηθεί και για τις διεθνείς σχέσεις και τους επόμενους στόχους του ως Πρόεδρος της ομοσπονδίας.

Σημειώνεται πως η συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί απευθείας διαδικτυακά με στόχο την ενημέρωση όλων των Ελλήνων φιλάθλων.