Λιόλιος: «Δείξαμε έμπρακτα τη βούλησή μας»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος έκανε το δικό του σχόλιο μετά τη συνάντησή του, με τις ΚΑΕ της Stoiximan GBL.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έκανε την εξής δήλωση, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με τις ΚΑΕ της GBL και την κατάθεση της πρότασης της Ομοσπονδίας όπως είχε κάνει και πριν 3 χρόνια για τον τρόπο ορισμό των διαιτητών στο ερχόμενο πρωτάθλημα.

«Kαταθέσαμε σήμερα το πλάνο μας για τη λειτουργία του ευαίσθητου τομέα της διαιτησίας στο ερχόμενο πρωτάθλημα της GBL. Η ΕΟΚ είχε κάνει την ίδια ακριβώς πρόταση και πριν από 3 χρόνια. Ισως τότε ομάδες δεν ήταν έτοιμες να αναλάβουν τις ευθύνες. Ας ελπίσουμε ότι τώρα όντας ώριμες καταλάβουν ότι πρέπει οι ίδιες να προστατέψουν τις επενδύσεις τους και το πρωτάθλημα τους από όσους τοξικούς θέλουν να το διαβάλουν.

Ηταν στενάχωρη και εξαιρετικά άστοχη η επιλογή του Παναθηναϊκού να επιλέξει την απομόνωση και να δείξει από νωρίς έλλειψη διάθεσης συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες και την ΕΟΚ για το κοινό καλό. Δε μπορώ όμως παρά να κρατήσω ως γεγονός και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ενωτική εικόνα των υπόλοιπων 13 ομάδων, τον ειλικρινή διάλογο και τη διάθεση για πρόοδο και συνεργασία.

Καταθέσαμε με όλες τις λεπτομέρειες τη πρόταση της ΕΟΚ. Αναμένουμε την τελική απάντηση της λίγκας. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά, η πλειοψηφία να δείξει ότι νοιάζεται για την εξέλιξη και όχι για τα εύκολα άλλοθι. Το μόνο σίγουρο είναι πως το μπάσκετ προχωράει ακάθεκτο και κανείς δεν θα σταματήσει την ανοδική πορεία του».

Οι συμμετέχοντες

Τις 13 ΚΑΕ που έδωσαν το «παρών» στη σημερινή πολύ σημαντική συνάντηση, παρόντων του συμβούλου της διοίκησης για θέματα διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και των Μιχάλη Μελή (πρόεδρος) και Ευθύμη Ρεντζιά (γεν. διευθντής) από την ΕΣΑΚΕ, εκπροσώπησαν οι:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Νίκος Λεπενιώτης (Γενικός Διευθυντής), Χρήστος Μπαφές (Team Manager)

ΠΑΟΚ: Ιωάννης Πετμεζάς (Πρόεδρος), Γιώργος Τσιάρας (GM)

ΑΕΚ: Βαγγέλης Αγγελόπουλος (Πρόεδρος), Μάνθος Μαρινόπουλος (COO)

ΑΡΗΣ: Αγαπητός Διακογιάννης (CEO), Νίκος Ζήσης (GM)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Πάνος Βασιλάρας (Πρόεδρος), Μιχάλης Παναγιωτάκης (μέλος ΔΣ), Μάνος Κότσης (GM)

MΥΚΟΝΟΣ: Γιάννης Τζήμας (GM)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ: Ιωακείμ Κυπαρισσιάς (Πρόεδρος), Σταύρος Ελληνιάδης (Sports Director)

ΗΡΑΚΛΗΣ: Γιώργος Πανταζόπουλος (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), Παύλος Τσακίρης (Αντιπρόεδρος)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Χρήστος Μήλας (Πρόεδρος), Θανάσης Σουφλιάς (Team Manager)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Χρήστος Δεληγιάννης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σϋμβουλος), Γιώργος Χριστούλας (Εκτελεστικός Διευθυντής)

ΜΑΡΟΥΣΙ: Φάνης Ταρνατώρος (CEO), Γιώργος Συρίδης (GM)

ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑ: Θανάσης Κατωπόδης (Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ)

ΒΙΚΟΣ ΦALCONS: Ρηγίνος Σεπετάς (Γεν. Διευθυντής) Νικόλαος Σιουμάλας (Γεν. Αρχηγός)