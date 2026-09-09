Σανιδάς για Ντόρσεϊ στο Gazz Floor: «Κρατάω ότι ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να μείνει»
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Ο Θοδωρής Σανιδάς μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε στη δήλωση του Ντόρσεϊ πως ο ίδιος πως θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό.
Το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό βρίσκεται στην επικαιρότητα μετά και τις πρώτες δηλώσεις του διεθνή με την Εθνική Ελλάδας γκαρντ με την έναρξη της σεζόν.
Ο Θοδωρής Σανιδάς, μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε μεταξύ άλλων στο πόσο σημαντική φαίνεται να είναι η πρόθεση του ίδιου του παίκτη να παραμείνει, κάτι το οποίο εξέφρασε ο ίδιος με δήλωση του από το ξεκίνημα της σεζόν.
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