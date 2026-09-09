Nάιτ: Πρώην παίκτης της ΑΕΚ και NBAer «φλερτάρει» με ομάδα της Αυστραλίας
To 2024 έκανε ένα πέρασμα από την ΑΕΚ ο Μπράντον Νάιτ πριν συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδες του Πουέρτο Ρίκο. Πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της μπασκετικής του σταδιοδρομίας στα 34 του χρόνια.
Σύμφωνα με το ESPN, οι Perth Wildcats έχουν δείξει ενδιαφέρον στον έμπειρο περιφερειακό, ο οποίος έχει εμπειρία 9 ετών από το ΝΒΑ. Το πρωτάθλημα στην Αυστραλία ξεκινά στις 19 Σεπτέμβρη.
Ο Αμερικανός γκαρντ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μπακς, Μάβερικς, Καβς, Ρόκετς, Σανς, Πίστονς. Τα καλύτερα του χρόνια τα πέρασε σε Μπακς και Σανς. Μάλιστα στους Σανς ειχε 19.6 πόντους μέσο όρο τη σεζόν 2015-16.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.