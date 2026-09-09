Ομάδα από την Αυστραλία έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον στον πρώην ΝΒΑer και παίκτη που έχει περάσει από την ΑΕΚ στο παρελθόν, τον Μπράντον Νάιτ.

To 2024 έκανε ένα πέρασμα από την ΑΕΚ ο Μπράντον Νάιτ πριν συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδες του Πουέρτο Ρίκο. Πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της μπασκετικής του σταδιοδρομίας στα 34 του χρόνια.

Σύμφωνα με το ESPN, οι Perth Wildcats έχουν δείξει ενδιαφέρον στον έμπειρο περιφερειακό, ο οποίος έχει εμπειρία 9 ετών από το ΝΒΑ. Το πρωτάθλημα στην Αυστραλία ξεκινά στις 19 Σεπτέμβρη.

Ο Αμερικανός γκαρντ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μπακς, Μάβερικς, Καβς, Ρόκετς, Σανς, Πίστονς. Τα καλύτερα του χρόνια τα πέρασε σε Μπακς και Σανς. Μάλιστα στους Σανς ειχε 19.6 πόντους μέσο όρο τη σεζόν 2015-16.